BTC $122,848.38 3.16%
ETH $4,743.34 2.64%
USDT $0.99 0.03%
XRP $3.29 2.49%
SOL $209.17 6.78%
TRX $0.36 3.29%
SHIB $0.000013 3.55%
Cryptonews 新闻

比特币价格预测：哈萨克斯坦首支ETF上线　比特币正瞄准13万美元

bitcoin cryptocurrency 加密货币 区块链 比特币
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

比特币正瞄准13万美元的突破关口之际，哈萨克斯坦推出了首支现货BTC ETF，这标志着该地区在比特币采用上的重大进展，并为加密市场的多头走势注入新的动能。

哈萨克斯坦推出中亚首支现货比特币 ETF

哈萨克斯坦正式进入受监管的比特币投资领域，推出了首支现货BTC交易型基金。Fonte比特币ETF（BETF）已在阿斯塔纳国际交易所挂牌交易，采用实物BTC支撑，由Fonte Capital管理。

美国受监管的托管机构BitGo Trust为该ETF提供安全的冷存储方案，这家托管方以为美国主要比特币ETF发行方保管资产而闻名。

这一里程碑为中亚的零售与机构投资者首次提供了受监管的比特币投资渠道。

作为全球顶级的BTC挖矿中心之一，哈萨克斯坦的新ETF有望吸引本土及国际资本，预示着加密资产在新兴市场的更广泛采用。

挪威主权财富基金扩大BTC持仓

全球最大的主权财富基金——挪威主权财富基金，过去一年间通过间接方式持有的BTC规模增长了192%。

尽管该基金并未直接持有BTC，但如今已通过持有Coinbase、Metaplanet以及大型企业级BTC国库持有方Strategy的股权，间接获得了7,161枚BTC的敞口。这体现了机构投资者日益倾向于通过上市公司、ETF和债券等途径来获取比特币敞口的策略。

其他主权财富基金（包括威斯康星州和哈萨克斯坦的基金）也在采取类似策略，因为对直接持有加密资产的限制仍在持续。

比特币价格预测：多头瞄准13万美元

比特币在突破自7月中旬以来限制价格走势的下降通道后，现报122,535美元。

在4小时图上，此次突破受到一系列更高低点以及持续站上117,774美元的50周期SMA支撑。实体较大的绿色K线显示出强劲的买盘，而位于117,335美元的23.6%斐波那契回撤位现已成为强劲支撑。

比特币价格走势图 – 来源：TradingView

动能指标依然偏多。RSI位于68.31，接近超买区但尚未显示疲态，MACD则呈现出多头动能扩张的迹象。图表形态类似于多头旗形，暗示在123,236美元下方的盘整可能是下一波上涨的前奏。

若有效突破123,236美元，将为冲击126,242美元打开空间，而130,000美元则是下一个重要心理关口。交易者可考虑在123,236美元上方进场，并将止损设在121,500美元附近；或等待回踩至117,774美元以寻求更低风险的入场机会。

如果机构持续加仓且长期持有者继续收紧供应，这一技术结构将支撑比特币的持续上涨，不仅可能在短期内突破13万美元，还可能在本轮周期后续阶段走得更高。

新预售Bitcoin Hyper（$HYPER）将比特币安全性与Solana高速结合

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2，旨在通过快速、低成本的智能合约、去中心化应用和迷因币创建，助力比特币生态系统升级。

通过将比特币的安全性与Solana的性能相结合，它解锁了强大的新用例，并支持无缝BTC跨链桥接。

该项目已由Consult审计，设计注重可扩展性、简洁性和可信度。投资者兴趣高涨，预售已突破900万美元，仅剩少量配额。HYPER代币目前价格仅为$0.012675，但预计价格将很快上涨。你可以通过Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,393,802,410,310
7.85
最热门币种

更多文章

新闻
台湾版Strategy开盘即涨停 大丰电成台湾首家囤比特币上市公司
Allen Li
Allen Li
2025-08-14 05:07:15
新闻
全球首只在 Solana 上发行的公募基金　已获香港和新加坡金融市场正式批准
Allen Li
Allen Li
2025-08-14 04:51:16
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者