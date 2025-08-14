比特币价格预测：哈萨克斯坦首支ETF上线 比特币正瞄准13万美元

比特币正瞄准13万美元的突破关口之际，哈萨克斯坦推出了首支现货BTC ETF，这标志着该地区在比特币采用上的重大进展，并为加密市场的多头走势注入新的动能。

哈萨克斯坦推出中亚首支现货比特币 ETF

哈萨克斯坦正式进入受监管的比特币投资领域，推出了首支现货BTC交易型基金。Fonte比特币ETF（BETF）已在阿斯塔纳国际交易所挂牌交易，采用实物BTC支撑，由Fonte Capital管理。

美国受监管的托管机构BitGo Trust为该ETF提供安全的冷存储方案，这家托管方以为美国主要比特币ETF发行方保管资产而闻名。

这一里程碑为中亚的零售与机构投资者首次提供了受监管的比特币投资渠道。

作为全球顶级的BTC挖矿中心之一，哈萨克斯坦的新ETF有望吸引本土及国际资本，预示着加密资产在新兴市场的更广泛采用。

挪威主权财富基金扩大BTC持仓

全球最大的主权财富基金——挪威主权财富基金，过去一年间通过间接方式持有的BTC规模增长了192%。

尽管该基金并未直接持有BTC，但如今已通过持有Coinbase、Metaplanet以及大型企业级BTC国库持有方Strategy的股权，间接获得了7,161枚BTC的敞口。这体现了机构投资者日益倾向于通过上市公司、ETF和债券等途径来获取比特币敞口的策略。

其他主权财富基金（包括威斯康星州和哈萨克斯坦的基金）也在采取类似策略，因为对直接持有加密资产的限制仍在持续。

比特币价格预测：多头瞄准13万美元

比特币在突破自7月中旬以来限制价格走势的下降通道后，现报122,535美元。

在4小时图上，此次突破受到一系列更高低点以及持续站上117,774美元的50周期SMA支撑。实体较大的绿色K线显示出强劲的买盘，而位于117,335美元的23.6%斐波那契回撤位现已成为强劲支撑。

比特币价格走势图 – 来源：TradingView

动能指标依然偏多。RSI位于68.31，接近超买区但尚未显示疲态，MACD则呈现出多头动能扩张的迹象。图表形态类似于多头旗形，暗示在123,236美元下方的盘整可能是下一波上涨的前奏。

若有效突破123,236美元，将为冲击126,242美元打开空间，而130,000美元则是下一个重要心理关口。交易者可考虑在123,236美元上方进场，并将止损设在121,500美元附近；或等待回踩至117,774美元以寻求更低风险的入场机会。

如果机构持续加仓且长期持有者继续收紧供应，这一技术结构将支撑比特币的持续上涨，不仅可能在短期内突破13万美元，还可能在本轮周期后续阶段走得更高。

新预售Bitcoin Hyper（$HYPER）将比特币安全性与Solana高速结合

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2，旨在通过快速、低成本的智能合约、去中心化应用和迷因币创建，助力比特币生态系统升级。

通过将比特币的安全性与Solana的性能相结合，它解锁了强大的新用例，并支持无缝BTC跨链桥接。

