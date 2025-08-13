这个加密货币是关税战下的赢家？关税战期间涨幅更高达144%

自美国白宫宣布解放日关税以来，现在已经稍微超过4个月了。因此，有足够的时间来预测哪种加密货币可能是川普关税的最大赢家。答案可能会让大家感到意外。这不是 比特币，在关税不确定性高峰期间，这曾是大家的避风港选择。相反，川普关税的最大赢家似乎是以太坊。

加密货币在关税下的表现

根据4月1日到8月1日的7种不同加密货币的表现，分别是比特币、以太坊、XRP、ADA、狗狗币、Solana和Sui。在这段时间内，以太坊涨幅达144%。相比之下，比特币仅上涨39%。两种表现优异的替代币XRP和Sui，也成功超越了比特币。XRP上涨56%，而Sui则上涨70%。同时，Solana和狗狗币，似乎与比特币的表现较有关系，它们只上涨大约37%。只有一个明显的表现不佳者，那就是ADA，仅上涨25%。

根据这些数字，川普的关税明显的获胜者是以太币。它的表现超过了第二接近的加密货币两倍多，并且绝对压倒了比特币。因此，可以反映出在高峰关税不确定性期间，以太坊是表现最佳的主要加密货币。

投资者还需要顾虑关税措施？

大家试回想4月2日，加密市场对针对每个主要贸易国的前所未有的关税攻击反应消极。许多人的立即本能是开始大量买入比特币。但在4个月后，这一投资论点看起来越来越有缺陷。一方面，也许关税对加密货币并不那么糟糕。 如果以太坊上涨了惊人的144%，那么谁能论证关税对它是有害的呢？

其次，也许比特币并不是每个人想像中的那么简单的投资。它仍然是市场基准，但替代币现在的表现超过了它。当然，这4个月的时间并不长，尚待观察2025年其余时间会发生什么事情。然而，市场已经开始调整对关税、其对经济的影响及其对加密市场潜在影响的思考。

还有什么因素需要考虑？

对于以太坊在过去4个月的优秀表现，还有其他因素可以的解释。其中之一是以太坊策略公司的增长，这几个月来这些公司做一件事，就是购买以太坊，他们从投资者那里筹集资金，然后将其投资于以太坊。就在今个夏天SharpLink Gaming宣布，它正在转型为一个以太坊财库公司。然后，在6月底，Bitmine Immersion Technologies也做了同样的事。此后，其他公司也跟随了他们的脚步，大家需要留意，Bitmine曾是一家比特币矿业公司。但现在显然它放弃了这种商业模式。

虽然以太坊到目前为止是最大的赢家，但其价格历史上与比特币高度相关。因此，这种超越的表现，其实不大机会继续持续下去，现在较有可能的是，，在2025年的剩余几个月，以太坊和比特币的回报会更为相似，换句话说，比特币在年底可能会追回这些落后。但说到底，以太坊在年初的表现较弱之后，现时已经获得超过144%的回报，它现在已经成为2025年度中，表现最佳的加密货币。