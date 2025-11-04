加密鲸鱼无视市场恐慌押注Solana！SOL呈现头肩顶突破形态目标260美元

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Solana价格 在11月4日的市场崩盘中下滑超过8%，目前交易接近170美元。尽管下降，鲸鱼们仍然异常活跃，对当前范围表现出强烈的信心。持续的波动性并没有削弱投资者的决心，机构流入 Solana ETF 的情况持续增长。仅在4天内，现货 ETF 记录了4440万的新流入，即使在红色一片环境中也显示出信心。

#Solana Fear and Greed Index is 32 – Fear

Current price: $169.03 pic.twitter.com/IqpfklpuuR — Solana Fear and Greed Index (@SolanaFGI) November 3, 2025

Solana呈现头肩顶突破形态

目前 Solana价格结构 反映了头肩顶形态，显示出疲惫的买家和自信的做空者之间的斗争。颈线在172美元，作为技术性突破和潜在反弹之间的分向线。如果熊市将价格推低，SOL价格可能会回撤至156美元，那里是8月中旬之前的积累区域，如果抛售加剧甚至可能触及130美元。然而，保持在此水平之上稳定可能让买家重新设置并形成新基础。但是情景表明，在172美元上有明确的防守，可能重新点燃向208美元，因为做空平仓推动了上行力量。

Solana $SOL needs to reclaim $200 to confirm strength. Only then a rebound to $260 comes into play. pic.twitter.com/mbu8KdRM2p — Ali (@ali_charts) November 3, 2025

另外，分析师Ali Martinez 声称Solana需要重新回到200美元，方可确认牛市动能。这仅有助于反弹到260美元。尽管有ETF推出，SOL价格仍然下跌，其中Invesco Galaxy Solana ETF等在等待批准。与此同时，CoinMarketCap数据显示在过去几小时内衍生品市场的买入情况。在撰写本文时，总的SOL期货未平仓合约在过去四小时内上涨了0.60%，达到102.3亿美元。CME的SOL期货下跌超过6%，而Binance上升超过2.50%，显示出美国的卖出情况。

鲸鱼的进场无视市场恐慌

根据Lookonchain，一个大型Solana鲸鱼最近在Hyperliquid上开设了一个2600万美元的20倍多头，这与整体市场下降背道而驰。这一举措正值Solana价格急剧下跌，表明大型投资者将此次回调视为机会而非风险。杠杆的规模和 timing强调了强烈的信念，即这一回调是临时的并可能逆转。有趣的是，这一激进的押注恰逢Solana ETF活动激增，现货基金吸引了4440万美元的资金流入。这些资金流入使总资产超过5亿美元，强调资本即使在波动中仍持续流入Solana。鲸鱼的累积与机构需求之间的对齐揭示了在熊市周期中罕见的协调信心水平。

另一方面，这些因素表明当前的疲弱可能代表深度累积阶段。因此，随着市场情绪稳定，Solana价格可能会在流动性恢复并且卖方开始失去控制时急剧反弹。总结来说，Solana价格仍面临压力，但在172美元附近显示出韧性。鲸鱼活动和ETF累积突显出市场信念的增长。如果买家保持关键区域，朝209美元的走势似乎是可能的。技术和行为数据一起表明，Solana的下一个复甦阶段已经开始形成。

