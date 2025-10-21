Solana 价格预测：ETF 决议延后无阻上涨势头 SOL逼近200美元大关 是否即将爆发？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 21, 2025

尽管多家现货 ETF（Spot ETF） 发行方仍陷于不确定状态，Solana（SOL） 价格依旧稳步逼近 200 美元关口，市场对其前景的看涨动能持续增强。

这枚山寨币 已在周末实现约 6% 的反弹，价格重回 190 美元 水平，主要受到 21Shares Solana 现货 ETF获批 以及 Meme 币市场热度 双重推动。

Solana（SOL） 即将成为第三个获得美国传统金融市场机构级敞口的主流加密资产，这意味着可能会有数十亿美元级别的新资金流入被释放。

随着美国政府关门导致其他 ETF 审批延迟，Solana 在传统金融市场的立足点有望进一步巩固，为机构投资需求留出更多潜在入口。

同时，市场正预期美联储（Fed）将在年底前降息约 0.5%，这一宏观预期激发了风险偏好，可能进一步推升市场对 Solana 的配置需求。

此外，过去周末 Solana 上的去中心化应用营收已超越 以太坊与 币安智能链的总和，这在一定程度上抵消了 ETF 延期带来的利空影响。与此同时，散户资金正加速流入 Meme 币生态，进一步强化了 Solana 网络的活跃度与市场热度。

🚨 Solana just outperformed Ethereum + BSC combined in 24h app revenue. pic.twitter.com/iysZwJlUkJ — The Solana Post (@thesolanapost) October 19, 2025

Solana 价格预测：或将迎来爆发性行情

这些看涨催化因素，再加上Meme 币持续升温的资金需求，可能推动 Solana（SOL） 即将突破其已维持 7 个月的上升通道，为下一波强势上攻奠定基础。

SOL/USD 日线图：上升通道形态反弹 数据来源：TradingView

这枚山寨币已在 $175 需求区附近形成了双底反转形态，并与上升通道下轨支撑构成强势共振支撑。

这一下方支撑边界 多次被验证为价格反弹的发射平台，当前市场正蓄势上攻，准备测试通道上沿阻力区，而各类动能指标也正逐步转向看涨。

技术指标方面，相对强弱指数（RSI） 自 30 的低位反弹后已形成更高低点，目前接近中性水平；平滑异同移动平均线柱状图亦同步回升，逼近信号线，双双暗示可能的新一轮上升趋势正在酝酿。

关键突破位仍在 $300 区间，这是 Solana 年初创下的阶段性高点。若能成功突破并将其转化为支撑位，将开启新一轮价格发现，上行目标看向 $500，涨幅约 160%。

此外，随着 Solana 在传统金融领域的进一步渗透——包括稳定币流通、企业财库配置以及即将推出的现货 ETF（Spot ETFs），机构资金有望进一步推升行情。若增量资金持续流入，SOL 价格最高或可上涨 420%，直指 $1,000 关口。

Snorter：Solana牛市中每位交易者都该拥有的神器

历史往往会重演——每当 Solana（SOL） 价格启动强势上涨行情时，Meme 币往往也会同步爆发。

而 Snorter（$SNORT） 正迅速成为投资者在本轮 Solana 牛市中追踪、发现并参与高潜力项目的首选工具。

Snorter Bot 专为竞争性交易打造，具备限价单狙击功能，可捕捉精准入场机会；具备抗 MEV 交易机制，能阻止抢跑者；同时支持跟单交易，可追踪经过验证的赢家账户，并提供防 Rug-Pull 保护，在你投入资金前自动筛除潜在骗局项目。

同样重要的是，Snorter 还能指导交易者在合适的时机离场，帮助用户锁定利润，而这往往是小幅获利与暴利之间的关键差距。

Snorter Bot 与其他热门交易机器人对比

这不是普通的交易机器人。Snorter Bot 是专为牛市的混乱与机遇而设计的工具。随着宏观市场叙事推动资本重新流入 Meme 币等高风险资产，Snorter 的出现可谓恰逢其时。

目前，Snorter 的预售已筹集近 525 万美元，且热度仍在持续上升。

$SNORT 的早期参与者正整装待发，准备迎接下一轮 Solana 牛市——他们将凭借更精准的入场、更干净的出场，以及更智能的交易策略，在这场行情中抢占先机。