Bitwise Solana ETF 净流入突破 1.16 亿美元！CIO：SOL 具比特币级潜力

作者 Chloe Cheung 关于作者 Chloe拥有超过10年财经新闻报导经验，近年专注加密货币、NFT、区块链、Web3及元宇宙等项目，曾在区块链公司中任职撰稿员，撰写相关内容。 最后更新: 十月 31, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

美国首只Solana ETF，Bitwise 质押型 Solana ETF（BSOL） 自 10 月 28 日上市以来，吸引大量资金流入。截至发稿时，该基金累计净流入已突破 1.16 亿美元，Bitwise首席投资官Matt Hougan指，Solana潜力与比特币在价值储存领域的角色相似

根据 SoSoValue 数据，在次一日上市的Grayscale推出的 Solana ETF 表现相对疲弱，净流入约 140 万美元。经过28及29日两天，两只Solana ETF 合计净流入达 1.174 亿美元，总交易量已达 7,950 万美元。

这些消息似乎未能为SOL带来支持，价格一度迫近180美元水平，分析师认为，长期持有者与杠杆交易之间正在发生多头挤压，这可能导致了当前的低迷。

SOL 具比特币级潜力

不过，The Block引述Bitwise首席投资官Matt Hougan 在向客户发出的备忘录中分享对于Solana的长期投资论点，指有关资产具备双重投资价值，潜力与比特币在价值储存领域的角色相似。

他认为，最优秀的加密货币投资目标都能提供双重获利机会，而 Solana 正符合这一特质。Solana 可能同时受益于 稳定币市场与代币化基础设施 的快速成长，并在竞争激烈的生态中争取更大份额。

目前，稳定币与代币化资产市场主要由数条 Layer 1 区块链主导，其中以 以太坊占据领先地位。Hougan 指出，Solana、波场（Tron）与 BNB 链等主要竞争者合计市值约 7,680 亿美元，而 Solana 的市值约 1,070 亿美元，仅占整体约 14%。他认为这相对低估状态使 Solana 具备显著的追赶潜力。