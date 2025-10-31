Bitwise Solana ETF 净流入突破 1.16 亿美元！CIO：SOL 具比特币级潜力
美国首只Solana ETF，Bitwise 质押型 Solana ETF（BSOL） 自 10 月 28 日上市以来，吸引大量资金流入。截至发稿时，该基金累计净流入已突破 1.16 亿美元，Bitwise首席投资官Matt Hougan指，Solana潜力与比特币在价值储存领域的角色相似
根据 SoSoValue 数据，在次一日上市的Grayscale推出的 Solana ETF 表现相对疲弱，净流入约 140 万美元。经过28及29日两天，两只Solana ETF 合计净流入达 1.174 亿美元，总交易量已达 7,950 万美元。
这些消息似乎未能为SOL带来支持，价格一度迫近180美元水平，分析师认为，长期持有者与杠杆交易之间正在发生多头挤压，这可能导致了当前的低迷。
SOL 具比特币级潜力
不过，The Block引述Bitwise首席投资官Matt Hougan 在向客户发出的备忘录中分享对于Solana的长期投资论点，指有关资产具备双重投资价值，潜力与比特币在价值储存领域的角色相似。
他认为，最优秀的加密货币投资目标都能提供双重获利机会，而 Solana 正符合这一特质。Solana 可能同时受益于 稳定币市场与代币化基础设施 的快速成长，并在竞争激烈的生态中争取更大份额。
目前，稳定币与代币化资产市场主要由数条 Layer 1 区块链主导，其中以 以太坊占据领先地位。Hougan 指出，Solana、波场（Tron）与 BNB 链等主要竞争者合计市值约 7,680 亿美元，而 Solana 的市值约 1,070 亿美元，仅占整体约 14%。他认为这相对低估状态使 Solana 具备显著的追赶潜力。
