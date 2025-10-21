BTC $107,887.34 -2.72%
ETH $3,881.00 -3.99%
USDT $1.00 0.00%
XRP $2.41 -2.03%
SOL $184.38 -4.56%
TRX $0.32 -0.99%
SHIB $0.0000099 -2.85%
Cryptonews 新闻

Solana中文正名索拉拉 同名迷因币被抢先布局 三大疑点马上看

作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

以往当大家用文字提起 Solana 时，中文大多是取其音译变成「索拉纳」，而在昨晚（20 日）官方正式发布中文名——「索拉拉」，这是一次由社区推动、再由项目方拍板的集体创作。参与征名的用户中，@easytopredict 的提案脱颖而出并被采纳，成为 Solana 面向华语社群的全新标识，同时亦掀起内线交易疑云。

女性形象代表开发者与贡献者

命名的故事被赋予了相当浓的象征意味。提案者称灵感缘起于 Solana 基金会主席 Lily Liu 的相关发言，团队在多轮脑暴后，将“索拉拉”塑造成一个具象的形象：一位长发、专注、能量外放的女性建造者。她所指向的，不是某个具体人物，而是遍布在 Solana 生态里的开发者与贡献者——那些把创意转化为在链上落地项目的“能量源”。

疑点一：同名迷因币疑存内线交易

然而，官方定名尚未在社区完全消化，市场就突如其来端出“索拉拉”三字，Solana 链上随即出现同名中文 Meme 币「$索拉拉」，并在约 15 小时内将市值推高至 1,800 万美元的量级。热浪裹挟着争议而来：据 GMGN 的公开数据，这枚代币“捆绑交易”（Bundled Transactions）占比高达 48.3%。与此同时，地址 offthecharts.sol 被频繁提及——其在早期仅以 221.29 美元成本买入了约 3.04% 的总供应量，账面价值一度逼近 50 万美元，引发外界对“是否存在信息优势或内线”的猜测。

更令人起疑的是，提案者非常大方，@easytopredict声称会按照承诺将奖金赠送给中国朋友们，留言下网友纷纷贴出自己钱包地址，希望能收到奖金。

疑点二：「拉拉」语境难以通过

「索拉拉」之所以会被大量网友认为是内定的原因，除了同名迷因币疑似被消息人士抢先交易外，更重要的是「拉拉」在中文语境中有「不济」甚至「同性恋」的意思，质疑项目方未有深思熟虑。

疑点三：投票人气垫底

而在命名的投票中可见，「索拉拉」在中文社群的受欢迎程度在众多选择中垫底，而音译并带有人物化的名字「索拉娜」则大幅领先，不过名称最终由官方选出，虽只供参考，但加深了内定的可能性。

错过狗狗币？来认识新一代迷因币Maxi Doge（$MAXI）

全新狗狗币灵感代币——Maxi Doge（$MAXI）现已开启预售，吸引了大量投资者抢先入场，目前募资金额已突破360万美元，成为市场上最受瞩目的下一款爆红迷因币候选。

Maxi Doge自我定位为狗狗币的「活力堂兄」，代表着加密世界中那种高风险、高热度、充满娱乐性的去槓杆文化，并强调社群互动与病毒式传播的重要性。

作为部署于以太坊上的ERC-20代币，MAXI承诺提供比狗狗币更快、更便宜、且更节能的交易体验。同时，项目方正积极打造Telegram与Discord核心社群，举办交易竞赛、推动品牌合作等活动，以促进代币的主流採用与长期增长。

在总供应量1502.4亿枚MAXI代币中，25%将分配至「Maxi基金」，用于行销推广、品牌合作与生态系发展。质押功能已正式启动，提供最高可达84%年化收益率（APY），不过实际报酬率会根据参与程度与流动性状况动态调整。

目前预售价格为$0.0002635，随着募资里程碑达成，价格将逐步上调。投资者可透过MetaMask或Best Wallet轻松购买MAXI代币。若想即时追踪项目进展与活动更新，可关注Maxi Doge官方X帐号Telegram社群。

前往Maxi Doge官方网站参与预售

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,850,425,992,795
-5.15
最热门币种

更多文章

新闻
Gemini推出Solana版信用卡 自动质押回赠SOL年化可达6.77％
Allen Li
Allen Li
2025-10-21 06:53:04
新闻
领先AI Claude预测XRP、Cardano、BNB在2025年底的价格走势
Sze Lam
Sze Lam
2025-10-21 05:00:00
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者