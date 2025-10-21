Solana中文正名索拉拉 同名迷因币被抢先布局 三大疑点马上看

以往当大家用文字提起 Solana 时，中文大多是取其音译变成「索拉纳」，而在昨晚（20 日）官方正式发布中文名——「索拉拉」，这是一次由社区推动、再由项目方拍板的集体创作。参与征名的用户中，@easytopredict 的提案脱颖而出并被采纳，成为 Solana 面向华语社群的全新标识，同时亦掀起内线交易疑云。

我在 Solana 中文名活动中获得了奖金，我会按照承诺将奖金赠送给中国朋友们。



Thrilled about projects like @trendsdotfun launching a drive to give a chinese name for @solana



China's crypto scene is a powerhouse, huge market, unbeatable community vibes. As an open and inclusive… https://t.co/2wEPv9SAT1 pic.twitter.com/6nZHYa3Cyp — muper (prediction arc) (@easytopredict) October 19, 2025

女性形象代表开发者与贡献者

命名的故事被赋予了相当浓的象征意味。提案者称灵感缘起于 Solana 基金会主席 Lily Liu 的相关发言，团队在多轮脑暴后，将“索拉拉”塑造成一个具象的形象：一位长发、专注、能量外放的女性建造者。她所指向的，不是某个具体人物，而是遍布在 Solana 生态里的开发者与贡献者——那些把创意转化为在链上落地项目的“能量源”。

疑点一：同名迷因币疑存内线交易

然而，官方定名尚未在社区完全消化，市场就突如其来端出“索拉拉”三字，Solana 链上随即出现同名中文 Meme 币「$索拉拉」，并在约 15 小时内将市值推高至 1,800 万美元的量级。热浪裹挟着争议而来：据 GMGN 的公开数据，这枚代币“捆绑交易”（Bundled Transactions）占比高达 48.3%。与此同时，地址 offthecharts.sol 被频繁提及——其在早期仅以 221.29 美元成本买入了约 3.04% 的总供应量，账面价值一度逼近 50 万美元，引发外界对“是否存在信息优势或内线”的猜测。

更令人起疑的是，提案者非常大方，@easytopredict声称会按照承诺将奖金赠送给中国朋友们，留言下网友纷纷贴出自己钱包地址，希望能收到奖金。

疑点二：「拉拉」语境难以通过

「索拉拉」之所以会被大量网友认为是内定的原因，除了同名迷因币疑似被消息人士抢先交易外，更重要的是「拉拉」在中文语境中有「不济」甚至「同性恋」的意思，质疑项目方未有深思熟虑。

疑点三：投票人气垫底

而在命名的投票中可见，「索拉拉」在中文社群的受欢迎程度在众多选择中垫底，而音译并带有人物化的名字「索拉娜」则大幅领先，不过名称最终由官方选出，虽只供参考，但加深了内定的可能性。

