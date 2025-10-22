Solana短期价格有望反弹至220美元！Gemini信用卡促进SOL生态系统扩展

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 22, 2025

Solana价格 在经过最近多次整合后，近日正尝试轻微回升，图表显示出结构改善的早期迹象。随着SOL尝试退出一个下降通道，一个潜在的反弹正在形成，而Gemini新推出的以Solana为主题的信用卡，有望为生态系统增添了新的乐观情绪。这些因素共同突显出，一些投资者在等待SOL出现更明确的上升动能。

🚨Gemini launches the first-ever #Solana credit card 💳

Users can now earn up to 4% back in $SOL, with automatic staking to grow rewards over time. ⚡️ https://t.co/hctUtqjYEe pic.twitter.com/OhV5SB4N3I — Solana Daily (@solana_daily) October 20, 2025

Gemini信用卡促进生态系统扩展

Gemini推出了一款以 Solana为主题信用卡，对购买提供最高4%的SOL代币奖励。该卡将区块链原生奖励直接整合到日常支付中，允许自动质押，潜在收益高达6.77%。通过Gemini的Vault Rewards计划，根据用户的消费活动，可以在指定商户处获得最高10%的回馈。这一举措与Gemini早前推出的XRP版本相似，通过类似的现金回馈激励提升零售参与。

The @Gemini Solana Credit Card is here.



Earn SOL back on every fiat dollar you spend — and automatically stake your rewards.



The physical card is 16 grams of matte metal shimmering with Solana's gradient, available as a limited edition. 👇 pic.twitter.com/V29hVrUuvr — Solana (@solana) October 21, 2025

此外，Solana版本 增强了与50多种加密货币的兼容性，并保留零年费或外币交易费。无缝的质押和更广泛的加密整合巩固了Solana在桥接数字资产与主流金融中的日益增长的作用。同时，Gemini的SOL信用卡启动透过扩大实体代币的用途来加强生态系统的增长，强化了对其长期轨迹的乐观预期。

Solana价格分析暗示主要突破潜力

现时，Solana价格 在约183美元附近建立了一个强大的底部，同时176美元附近形成双底，显示出购买压力的稳定回升。从图表上可以看到，Solana目前正试图突破自十月初以来限制其反弹的下降通道。若能成功收盘于193.45美元之上，可能会触发向209美元的转变，为潜在上涨至220美元铺平道路。

📊 $SOL Daily Outlook



Solana is retesting its ascending trendline once again — a key support that has held multiple times in the last few months. ⚡



If price bounces from here, $SOL could retest the $220 resistance area in the short term. 👀



A strong close above that level… pic.twitter.com/wwsjFsphLu — CryptoPulse (@CryptoPulse_CRU) October 21, 2025

从长期Solana价格预测的角度来看，重新回到209美元水平可能通过将先前的阻力转变为新的支撑区域来加强整体看涨结构。这一突破设置与围绕 Solana生态系统 增长的乐观情绪相契合，为交易者提供了额外的信心。然而，若在193美元附近出现任何拒绝或跌破176美元，则可能使此前景失效并再次引发卖出压力。因此，保持在183美元之上，仍对Solana的下一个主要上升阶段至关重要，若收盘价高于该水平，则可能重新点燃看涨势头。

Snorter的AI交易革命成焦点

现时，市场的注意力正在转向一款结合AI与DeFi的全新交易工具 Snorter（$SNORT）。这款部署于Solana的AI交易机器人，已成为社群热议的焦点，目前进入上市前最后购买机会。Snorter允许用户直接在Telegram中完成加密货币交易、资产追踪与止损设定，手续费仅 0.85%，并内建 MEV防御机制与亚秒级下单功能，确保交易高效与安全。目前预售已筹集超过530万美元，用户数突破16,000名，将于10月27日中国时间晚上10点正式上市。

If it’s glowing green, it leads to profit. I'm in.



Snorter is giving you all a 7 day extension to jump in before we go live. Let's go. pic.twitter.com/HrVhmimsXj — Snorter (@SnorterToken) October 20, 2025

该项目支援多链扩展，包括Ethereum与Polygon，并将推出跨链转帐与防诈欺系统，降低新手交易风险。其代币总供应量为5亿枚，支援质押与治理功能，当前质押奖励率高达 103%，吸引大量长期投资者提前布局。现最后阶段每个代币价格为0.1083美元，此外，顶级加密意见领袖 Nazza Crypto、KIFS Crypto和 Borch Crypto 也陆续聚焦该项目，其中 Borch 更预测 $SNORT 在挂牌后有望迎来100倍的潜在涨幅。投资人可前往 Snorter Bot Token 官方网站抢购配额，目前可使用SOL、ETH、BNB、USDT、USDC，甚至信用卡进行购买。

点击这里参与预售