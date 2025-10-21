Gemini推出Solana版信用卡 自动质押回赠SOL年化可达6.77％

作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。最后更新: 十月 21, 2025

加密资产（虚拟货币）交易所 Gemini 于 20 日公布可用 Solana（SOL） 获取返利的信用卡 “Solana Edition”。

主打 SOL 返利

用户在支付燃气费、EV 充电、网约车可获得最高 4% 的 SOL 返利，外出就餐 3%、日用品/杂货 2%、其他所有消费 1%。部分合作商户还可享受最高 10% 的返现。所得返利会即时入账用户账户，并可兑换为 Gemini 支持的 50 多种其他加密货币。

无年费、无返利手续费、无外币交易费

返利即时到账，可随时自由切换返利币种

持卡人可享 Peacock Premium 折扣，以及 Instacart、ResortPass、Lyft、Booking.com 等多平台优惠（通过 Mastercard World Elite 计划）

回赠奖励直接参与质押

此次发布被视为与 Solana 市场表现联动的战略举措。Gemini 指出，过去一年 Solana 价格上涨超过 16%，作为返利资产更具吸引力。

值得关注的是，平台支持将获得的返利自动参与质押（staking），年化收益最高达 6.77%。满足用户在无需额外操作的情况下从资产中获得被动收益的需求。该举措延续了 Gemini 先前支持在 Solana 网络上转账 USDT 与 USDC 的动作，进一步表明其深化与 Solana 生态的整合。

在加密货币信用卡市场，传统金融机构与海外加密交易所正争夺用户。通过提供融合区块链技术的消费级产品，Gemini 旨在提升其市场竞争力。

过去一年信用卡回赠奖励翻近3倍

Gemini 表示，推出 Solana 版信用卡是顺应 Solana 强劲发展势头及其活跃开发者社区的自然选择。

在 Gemini 提供的多种加密货币中，Solana 的回报表现位居前列。截至 2025 年 7 月 27 日，在 Gemini 信用卡用户中，那些在过去一年选择以 SOL 作为返利货币的人，他们所获得的 SOL 返利价值平均上涨了 299.1%（因为 SOL 价格在这段时间内大幅上涨）。