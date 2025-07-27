Solana价格预测：关键技术形态显示SOL具有重大上涨潜力

Solana突破$188阻力，升三角形与圆弧底型态指向$260-$350涨幅潜力。

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 27, 2025

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Solana正在迅速获得市场关注，随着比特币主导地位下滑、山寨币季节加速展开，SOL目前正测试约$188 的关键阻力位，此前已突破重要技术形态。

该加密货币已成功突破$175.96至$185.56之间的主要阻力区域，为冲向2021年的高点（约 $260）铺平道路。多个时间框架的技术分析显示出强烈迹象，表明SOL可能正进入一个显着的加速上升阶段。

从日线图的两日时间框架来看，配合月度动能显示出14.64%的涨幅，Solana似乎已经做好准备，进入下一波主要增长阶段，迈向历史新高。

上升三角形突破瞄准$260阻力位

Solana的日线图显示，其价格正稳步沿着一个结构明确的上升三角形形态推进，并已成功突破关键的$185 至$190阻力区域。

这一技术形态通常预示着看涨趋势的延续，突破后的目标价位可能直指2021年高点附近的$260。若成交量持续放大并稳定于突破上方，SOL有望展开新一轮上涨行情。

资料来源：TradingView

技术结构显示，Solana（SOL）目前稳稳守在上升趋势线之上，同时维持在$160的关键支撑位。各期均线（EMA）配置良好，为持续的多头趋势提供了动态支撑。

成功突破$175.96至$185.56之间的主要阻力区，为 SOL 开启了向 2021 年历史高点$260推进的空间，从目前价位计算约有38%的上行潜力。

典型的上升三角形形态往往会以突破完成，其涨幅预计相当于该形态底部的高度，正好对应到 $260 目标区。

成交量分析显示，本次突破是由机构资金所驱动，而非仅由散户投机所支撑，强化了此上行趋势的可信度。

相对强弱指数（RSI）目前位于67.07，显示仍有进一步上涨的空间，尚未进入超买区间。

Solana价格预测：圆弧底形态完成 预示目标为340至350美元

2日线图显示最看涨的走势，SOL已完成一个历时数月的大型圆弧底形态。

Solana价格为$186.78，并已成功回测突破位置，验证该圆弧形态的有效性，这一曲线形态清晰描绘出反转结构。该形态显示SOL曾从约$270的高点下跌，在$105–110区间获得支撑，随后透过不断抬高的低点逐步筑底。

近期突破$180阻力位，标誌着该圆弧底形态右肩的完成。圆弧底形态的典型目标价会等于形态的深度，并加至突破位置。

考虑从$270跌至$110的大约$160深度，若测量升幅完成，则可能目标价为$340–350。从月线图角度来看，SOL正接近上个周期的高点$265，突破此处将进入新高领域，有望创下历史新高。

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