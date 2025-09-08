不要只懂追反弹！要购买强势币种！5个值得关注的山寨币

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 8, 2025

踏入新一个月，9月份市场普遍回调，但聪明的资金知道低点是买入的时机。虽然整体市场疲弱，但有几个山寨币拥有主要的独特催化剂，可能使它们表现优于其他币种。这里有5个值得关注项目，它们就是Cardano、Chainlink、WLFI 、Pyth和PepeNode，正被交易者关注，期待9月份的强劲走势。

1. Cardano ($ADA) 和Chainlink ($LINK)

这两个都是现实世界的应用案例，虽然加密世界的其他项目专注于投机，但 Cardano 和Chainlink正大力进军现实世界和政府基础设施。首先谈及Cardano的催化剂是什么？其创始人 Charles Hoskinson 正推动更深入的DeFi整合，暗示可能与Chainlink的合作以及在生态系统中引入USD1稳定币。这些措施旨在提升链上活动并缩小与更大竞争对手的差距。

另外，Chainlink 如何与政府相关联？Chainlink已经锁定了一项重大政府合同，为美国商务部提供宏观经济数据供应。这证实了LINK作为公共部门基础设施的重要组成部分。目前其价格为22.77美元，仍然是最受关注的资产之一，预测指向显着的上行潜力。

2. World Liberty Financial($WLFI) 和Pyth ($PYTH)

这两个两个较新的代币也在引起注意，其中一个有着高调的推广，另一个则与政府的关键合作伙伴关系。首先要了解 WLFI 的最新情况，由川普加族支持的WLFI代币已经上线，但推广非常波动。该代币目前交易价格为 0.1873美元，在上市至今已下跌超过18%。根据项目的资讯，早期投资者被允许出售最多20%的持有股份，而特朗普家族已经从这个项目中获得了约5亿美元的收益，价格的剧烈波动突显出这个代币高调背书的投机吸引力和风险。

另一方面，Pyth已经加入Chainlink，成为美国商务部的官方预言机服务。该网络刚刚推出其首个链上GDP 数据供应，这是一个重大里程碑，显着提升了其可信度和机构相关性。尽管今天回调，PYTH 在过去一个月内上涨了近35%，目前价位为0.1517美元，其热度目前仍受到交易者的密切关注。

3. PepeNode（$PEPENODE）

市场上首个「挖矿即赚」迷因币，在预售首数天阶段，已迅速筹集超过66万美元。与传统预售让投资者干等上市不同，PepeNode （$PEPENODE）从一开始就为持币者设计了参与机制。参与者可建造虚拟矿机、赚取奖励，并透过游戏化挖矿系统不断销毁代币供应，在代币正式上线前就能进入「边玩边挖」的循环。

PepeNode将迷因文化与挖矿机制结合，开创出一个互动模式，不仅保持社群活跃，还内建长期通缩经济模型。当前预售仍处早期阶段，$PEPENODE代币 价格仅为0.0010449，两天后将进入下一轮涨价。现时，大多数加密货币的预售都把投资者困在「买入后干等」的模式里，直到代币上DEX或CEX交易所才有用途。这让初期热度在上市日往往消退，散户投资者更容易错失红利。

挖矿与质押同样未能弥补这个缺口。即使比特币今年挖矿收益预计达到200亿美元，传统矿机仍需昂贵硬体与高额电费，对普通用户极不友好。质押虽然简单，但通常只是「放币生息」，缺乏互动性。PepeNode 则彻底改变这个游戏规则：预售即是一场「实时战场」，每一步操作都有影响。每一次升级都会减少代币供应，早期玩家能抢占优势。没有内部人配额、内建反机器人机制，奖励结构更倾向于早期用户，而非仅仅是「钱包最大」的玩家。

PepeNode提供的机制相当直观，不需要硬体、不需电费，甚至不需技术背景。它建立了一个以 $PEPENODE代币驱动的虚拟挖矿系统。持币者可以在自订的「伺服器房」内购买矿机节点，每个节点都会增加算力并产生奖励。玩家可升级设施以提升效能，而其中约70%的代币将被永久销毁，形成持续的通缩压力。从预售开始，用户即可加入链下挖矿游戏，边玩边赚，甚至能在代币生成事件之前就累积排名与奖励。

一旦代币上线，整个系统将完全转换至链上，由智慧合约保障透明追踪奖励、销毁与分发。与大多数迷因币预售不同，它们仅仅口头承诺效用，而PepeNode从一开始就已落地。持币者不必等待数月，即可立即挖矿、质押并参与竞赛，购得的代币可透过原生协议进行质押，动态年化收益率APY高达3759%。投资人现在可以透过PepeNode预售网站，并使用ETH、BNB、USDT或信用卡直接购买。此外，你也可以直接通过Best Wallet购买 $PEPENODE，它是一款被评为最佳加密钱包之一的应用，可在Google Play和Apple App Store免费下载。

点击这里参与预售