美联储备注指出，稳定币提升美国支付效率，但对银行、财政市场和全球金融采纳带来风险。现时，稳定币已成为联邦储备局、主要美国银行和中国的新焦点。这表明它们在全球金融市场中，已经获得了相当大的受欢迎度。

美联储承认稳定币的效率

根据美联储公开市场委员会FOMC最新的会议纪录显示，稳定币已成为正式政策讨论的一部分。与会者还分析了与支付稳定币相关的最新发展，以及对金融系统有什么作用。评论强调这些货币可以提高支付效率，同时为财政市场和银行监管创造新的动态。FOMC会议强调美联储在抗击通胀上的优先事项，并提及支付稳定币日益增长的角色。成员们表示，稳定币可以简化交易，减少更广泛支付基础设施中的摩擦。

除了积极的一面，成员们还提出了一些担忧，指出稳定币可以大幅提升其价值的资产，特别是美国国债，大家必须对这些币在系统性风险方面所扮演的角色，给予更多的关注。会议纪要还对稳定币对银行业和金融稳定可能产生的影响表达了担忧。到期不匹配、滚动风险，以及这些币的储备管理等问题。

中美将稳定币视为重塑全球金融战略目标

这是迄今为止，美联储对这类数字资产类别最直接的认可。FOMC最近对稳定币支付的讨论，表明它们在美国金融系统中越来越重要。对于加密市场来说，这一认可代表了迈向区块链基础货币的机构整合的又一步。著名ETF的分析师Nate Geraci在社交媒体上表示，稳定币支付可能有助于提高支付系统的效率，今次的举措突显了政策制定者，对数字美元在金融基础设施中日益增长的环境下，再给予一种支持的态度。

稳定币正在火速改变金融体系，特别是当银行和政府加快采用时。在美国，货币监理署已允许社区银行与稳定币发行者合作。此外，中国正在考虑基于人民币的稳定币，以增强货币的实力并可能与美元竞争。本月，国务院将审查一项路线图，香港和上海将在潜在推出的首位。这与北京过去对加密货币的禁令相比，是一项实质性的政策逆转。

