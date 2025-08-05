8月加密市场必看大事！可能重新定义加密市场发展

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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8月充斥着多件加密货币大事，这些事件可能对市场走势带来深远影响。尽管本月初期的2天市场表现稍显疲弱，且在7月底和8月初期间曾出现大规模平仓，但有经验的投资人仍对未来的表现抱持更高期望。然而，这最终仍取决于相关事件及其对市场交易热情的影响，接下来本片会探讨这些重要事件及其潜在后果。

这些加密事件决定市场走向

8月1日引发了重大的加密市场波动，主要原因是多件大事接连发生。川普最新的关税政策更新，以及降息后的影响，使波动性持续高企。到了8月2日，7月份的非农就业数据和失业率报告导致加密市场一片低迷。然而，未来的一系列事件或将颠覆这一局势，甚至可能进一步恶化情况。

President Trump is using tariffs as a powerful tool to reduce our trade deficit and put America First after decades of unsustainable trade deficits that threaten our economic sovereignty and national security.



The Trump administration continues to engage with our trading… pic.twitter.com/BdxOXYhWA0 — United States Trade Representative (@USTradeRep) August 3, 2025

现时，川普已对超过70个国家的关税进行大幅调整，其中包括对印度征收25%的进口税。这些新规定的互惠贸易政策多数已在8月7日开始实施。而中美之间为期90天的关税缓冲期即将在8月12日到期。如果届时没有进一步延期，有可能恢复30%的既定关税标准，甚至达到更高水准。一些专家认为，这可能会导致外汇和大宗商品市场陷入恐慌之中。此举对比特币价格产生影响，导致其下跌，并波及整体加密货币市场。

8月中的美国CPI和PPI数据

8月13日特的美国CPI数据是关键的通胀指标，全球关注。如果CPI数据疲软，这对数字资产是个利好因素，但相反的结果将带来加密货币抛售。目前，专家预计CPI将在2.9%和3.0%核心之间。

美国PPI将于次日8月14日公布。它也很重要，因为在美联储评论之前，它为通胀叙述提供了明确性。由于美联储保持利率不变，市场预期九月份将会降息，而这一指标可能会有所帮助。

8月尾经济研讨会和核心PCE指标

杰克逊霍尔经济研讨会（Jackson Hole Symposium）是一年一度的全球央行行长、经济学家和财务领袖的聚会，将于8月21日至23日举行。堪萨斯城联邦储备银行主办此活动，据称鲍威尔在此次聚会上会释放重要的信号。投资者对此的反应与对FOMC会议的反应相似，鲍威尔的鸽派言论可能会推升加密货币价格。

另一方面，核心PCE是另一项关键的美联储通膨参考指标。如果GDP增幅低于1%且PCE接近3%，可能表明潜在的通胀压力，进一步延后美联储的降息计划。根据路透社分析，假如读数低于2.8%，这或许显示通膨压力减弱，从而对加密货币市场构成利好。

总括来说，本月充满许多值得关注的重要经济数据及加密事件。专家建议持续追踪这些动态，因为高波动性带来的起伏将可能直接影响数字资产的价格走势。