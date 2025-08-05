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8月加密市场必看大事！可能重新定义加密市场发展

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Frimpong Chan
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8月充斥着多件加密货币大事，这些事件可能对市场走势带来深远影响。尽管本月初期的2天市场表现稍显疲弱，且在7月底和8月初期间曾出现大规模平仓，但有经验的投资人仍对未来的表现抱持更高期望。然而，这最终仍取决于相关事件及其对市场交易热情的影响，接下来本片会探讨这些重要事件及其潜在后果。

这些加密事件决定市场走向

8月1日引发了重大的加密市场波动，主要原因是多件大事接连发生。川普最新的关税政策更新，以及降息后的影响，使波动性持续高企。到了8月2日，7月份的非农就业数据和失业率报告导致加密市场一片低迷。然而，未来的一系列事件或将颠覆这一局势，甚至可能进一步恶化情况。

现时，川普已对超过70个国家的关税进行大幅调整，其中包括对印度征收25%的进口税。这些新规定的互惠贸易政策多数已在8月7日开始实施。而中美之间为期90天的关税缓冲期即将在8月12日到期。如果届时没有进一步延期，有可能恢复30%的既定关税标准，甚至达到更高水准。一些专家认为，这可能会导致外汇和大宗商品市场陷入恐慌之中。此举对比特币价格产生影响，导致其下跌，并波及整体加密货币市场。

8月中的美国CPI和PPI数据

8月13日特的美国CPI数据是关键的通胀指标，全球关注。如果CPI数据疲软，这对数字资产是个利好因素，但相反的结果将带来加密货币抛售。目前，专家预计CPI将在2.9%和3.0%核心之间。

美国PPI将于次日8月14日公布。它也很重要，因为在美联储评论之前，它为通胀叙述提供了明确性。由于美联储保持利率不变，市场预期九月份将会降息，而这一指标可能会有所帮助。

8月尾经济研讨会和核心PCE指标

杰克逊霍尔经济研讨会（Jackson Hole Symposium）是一年一度的全球央行行长、经济学家和财务领袖的聚会，将于8月21日至23日举行。堪萨斯城联邦储备银行主办此活动，据称鲍威尔在此次聚会上会释放重要的信号。投资者对此的反应与对FOMC会议的反应相似，鲍威尔的鸽派言论可能会推升加密货币价格。

另一方面，核心PCE是另一项关键的美联储通膨参考指标。如果GDP增幅低于1%且PCE接近3%，可能表明潜在的通胀压力，进一步延后美联储的降息计划。根据路透社分析，假如读数低于2.8%，这或许显示通膨压力减弱，从而对加密货币市场构成利好。

总括来说，本月充满许多值得关注的重要经济数据及加密事件。专家建议持续追踪这些动态，因为高波动性带来的起伏将可能直接影响数字资产的价格走势。

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