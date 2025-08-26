为何比特币昨天下跌？为何这一轮比特币上涨得如此缓慢？-加密货币新闻

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 26, 2025

加密市场在8月的最后一周，动荡仍然持续，导致比特币价格下跌。这个代币在本月初创造新的历史高点124,400美元后，现在正挣扎于本月的最低点，令一众投资者感到担忧。

比特币价格跌破112,000美元

尽管对鲍威尔在Jackson Hole演讲中采取了看涨立场，比特币价格在周日晚间却崩跌。过去24小时内下跌2.5%，目前比特币的交易价格为111,300美元，市值达到2.22兆美元。即使是主要的加密市场也在跟随这次修正，总市值损失近2%。以太坊、SOL及其他山寨币也在相似的下滑趋势中，显示出投资者的谨慎态度。

值得注意的是，上周的加密新闻对市场表现并不有利。从FOMC会议纪要开始，随后代币价格崩溃，但鲍威尔的演讲后暂时作出反弹，直到8月25日一切又再次崩溃。

加密鲸鱼抛售引发比特币崩溃

昨天比特币再次下跌，投资者将其与鲍威尔演讲理论联系起来，根据历史数据在Jackson Hole会议之后再次出现市场下跌。虽然这可能是其中一个原因，但加密鲸鱼的抛售加剧了实际的下跌趋势，特别是来自中本聪时代的鲸鱼。所以比特币为什么会暴跌？

每次鲍威尔在Jackson Hole演讲后的拉升和抛售又再度出现！一条鲸鱼在几小时内卖出价值超过27亿美元的比特币，导致比特币价格在几分钟内暴跌4千美元。此外，这次抛售在几分钟内造成了450亿美元的市值损失。加密分析师Willy Woo指出，另一条老鲸鱼亦是导致价格崩溃的原因，因为他在10美元或更低的价格购买了比特币。然而，目前市场需要11万美元或以上，才能吸收他们出售的比特币。因此，上涨的难度正在增加。

为什么这一轮比特币上涨得如此缓慢？

比特币的供应集中在这些老鲸鱼手中，他们在2011年达到了持有的高峰，以10美元或更低的价格购买了 BTC。每售出一个比特币，需吸收超过 11 万美元的新资本。虽然影响已经是灾难性的，但专家们担心未来可能会发生更多类似的行动。

有趣的是，比特币在加密空间中的主导地位仍然最大，不少专家预测它的年增长率将达到 30%，但资本轮换在发布时仍持续存在。因此，现货比特币ETF上周也经历了 11.7 亿美元的流出，这是成立以来的第二大流出。

全新预售项目结合比特币安全性与速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在定位为首个 比特币原生 Layer 2 项目，由Solana Virtual Machine (SVM) 驱动。其目标是拓展比特币生态，支持 闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用dApps及迷因币发行。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，Bitcoin Hyper打开了全新的应用场景，包括无缝比特币跨链桥接与可扩展的去中心化应用dApp开发。团队高度重视信任与可扩展性，项目已通过Consult审计，为投资者提供了坚实的信心保障。项目热度正快速升温，预售已接近1200万美元，仅剩下有限配额。目前HYPER代币的价格仅为0.012795美元，但随着预售推进，这一价格将逐步上调。投资者可通过Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买$HYPER代币。

点击这里参与预售