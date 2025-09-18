比特币价格预测：美联储近一年后降息 2020式爆炸即将来袭？

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 18, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币周三交易价格约为115,930美元，过去24小时下跌0.7%，交易员们正在消化美联储近一年来的首次降息。

美联储将其基准联邦基金利率下调25个基点，至4.00%-4.25%的目标范围，此举在数月就业增长放缓和通胀持续粘性后被广泛预期。主席鲍威尔表示，这是一次“风险管理降息”，美联储将转向数据依赖的策略。

FOMC声明 – 来源：联邦储备委员会

新的预测显示，美国2025年GDP为1.6%，失业率4.5%，通胀到2028年缓和至2%。鲍威尔言论安抚部分投资者，但新闻发布会开始时市场波动加剧，凸显宽松与不确定性间的张力。

🚨 BREAKING: FED cut rates by 25bps, bringing the target range to 4% – 4.25%. 🚨



“F*ck your puts. F*ck your calls. J Powell has you by the balls. God bless my money printer.” – Jerome Powell, FOMC 17th Sept, LIVE. pic.twitter.com/6RH291atDS — Carl ₿ MENGER ⚡️🇸🇻 (@CarlBMenger) September 17, 2025

对于比特币，既是风险资产又是对冲通胀的工具，其未来走势取决于美联储的鸽派倾向如何与技术图表交汇。

上升楔形预示多头压力

在技术面上，比特币已形成上升楔形，这是一种看跌延续形态，通常在上涨动能开始消退时出现。在未能守住117,300美元阻力位后，比特币现正测试115,800美元支撑区域，该区域受到50周期均线和楔形下边界的支撑。

RSI已跌破50，反映动能减弱，近期K线显示犹豫迹象，小实体形态暗示市场犹豫不决。

#Bitcoin is trading near $115.9K after the Fed’s first 2025 rate cut.

On the 2H chart, a rising wedge is tightening.

$115.8K = key support.

Lose it → slide toward $114.4K / $113.2K. pic.twitter.com/5vjrmvKvCl — Arslan Ali (@forex_arslan) September 17, 2025

如果卖方占据主导，TradingView路径预测指向跌至114,400美元，若进一步下滑，可能触及113,200美元，那里200周期均线与先前需求区域重合。支撑下方出现三只乌鸦K线形态将确认看跌延续。

不过，多头尚未出局。若比特币守住115,800美元，并在支撑位形成看涨吞没K线或锤形线，可能迎来反弹。突破117,300美元将消除短期下行压力，打开通往118,500美元和119,350美元的道路。

前景：比特币能突破更高吗？

对交易者而言，115,800美元是关键分界线。守住此线将引发累积和新多头仓位，目标118,000至119,000美元。跌破此线则可能出现更深回调，但周期内更高低点的整体格局仍支持长期看涨前景。

RSI < 50 shows fading momentum. If BTC defends $115.8K and breaks $117.3K, path opens for $130K in coming months. — Arslan Ali (@forex_arslan) September 17, 2025

如果美联储的降息周期与2020年一致，当时宽松货币政策助力比特币最强劲的牛市之一，可能引发新一波机构需求。在这种情况下，比特币的下一次突破可能超越短期阻力，并在未来几个月内积聚动能，冲向130,000美元区域。

对投资者而言，今日的波动与其说是短期噪音，不如说是为比特币在全球流动性下一扩张阶段的潜在角色做定位。

新预售项目：Bitcoin Hyper ($HYPER)融合BTC安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)定位为首个原生比特币Layer 2，由Solana虚拟机（SVM）驱动。其目标是通过启用闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至meme币创建，来扩展BTC生态。

通过将BTC无与伦比的安全性与Solana高性能框架相结合，该项目开启全新用例，包括无缝BTC桥接和可扩展dApp开发。

团队高度重视信任与可扩展性，该项目由Consult审计，以赋予投资者对其基础的信心。

势头迅速积聚。预售已突破1650万美元，仅剩有限分配可用。在当前阶段，HYPER代币定价仅为0.012935美元——但随着预售推进，这一数字将上涨。

你可以使用加密货币或银行卡在Bitcoin Hyper官方网站购买HYPER代币。