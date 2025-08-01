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美国非农就业人数远低预期！川普总统再次呼吁降息！比特币再跌回114,400美元

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比特币价格 在8月1日晚上已经减少损失，并试图重新获得心理上的116,000美元水平，但来到8月2日凌晨时份，比特币再次回落至114,500美元的心理关口，这是因为美国的就业数据疲弱，这表明美联储可能别无选择，现时必须在9月降息。

美国上月仅增加7万多个工作岗

这个旗舰级加密货币今日曾一度跌至114,100美元的日内低点，及后晚上正在寻求突破116,000美元，并作为其从日内低点的复甦的一部分，此次比特币价格走势与美国就业数据疲弱的发布相关。美国劳工部数据显示，7月份非农就业人数增长至73,000，远低于147,000的预期。同时，根据6月和5月的数据分别从133,000和125,000修正为14,000和19,000。

即时失业率大约为4.2%，并符合预期，但非农就业人数数据，包括修正后的数据，表明劳动市场正在走弱。因此，市场期待9月份的美联储的降息动作，相信这对比特币价格是个利好消息。现时9月降息的概率，从昨天的63.7%降至39.2%，因为个人消费支出通胀数据显示出高于预期。然而，在非农就业人数发布后，这个降息的概率已从39.2%激增至82.1%。

现时，9月降息将是美联储自年初以来的首次降息，因为在5次连续的FOMC会议中保持利率稳定。降息对市场是积极的举动，因为这可能会为市场注入流动性。与此同时，这也将在川普关税威胁时期提供急需的看催化剂。这些加密价格在美国总统签署互惠关税的行政命令后，这2天内已经跌至新低。

川普总统再次呼吁降息

在非农就业数据公布后，川普再次呼吁降息。在一条 Truth Social 的帖子中，他形容美联储主席鲍威尔为灾难，并要求他降低利率。这位美国总统补充，好消息是关税为美国带来了数十亿美元的收入。目前鲍威尔和FOMC正处于一个十字路口，通胀上升但是劳动市场走弱。但鲍威尔在FOMC讲话中表示，川普的关税通胀刚刚开始，这表明未来几个月通胀可能会上升。

然而，根据最近的数据，美联储 一直承认强劲的劳动市场似乎不那么强劲。因此，FOMC可能别无选择，只能在下次会议上降息，因为市场现在急需一个催化剂。

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