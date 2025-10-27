黄金与以太坊：哪个先达到5000美元？是一个速度与确定性比较？

最后更新: 十月 27, 2025

黄金与以太坊的比赛已经开始，而5,000美元是终点线，但哪一项资产会最先到达呢？在Myriad这个预测市场，交易者已经下注，现时约有69.2%的资金预测以太坊会在黄金之前达到5,000美元。考虑到黄金今天10月26日的交易价格约为 4,115美元，距离目标更近，这是一个大胆的预测，尽管它已经注册了十多年以来最大的单日修正。但技术分析揭示了为什么加密交易者可能是正确的，以及为什么他们可能会大错特错。

以太坊价格正在爆发前夕？

以太坊昨天的收盘价为3,892美元，下跌2.3%，在交易日内触及4,112美元的高点。目前10月26日晚上交易价格约为4,067美元。周线图显示以太坊在一个看似经典的压缩模式中整合，所有主要技术指标仍然疲弱看涨。最近50周的平均价格高于最近200周的平均价格，这些移动平均线充当动态支撑水平。当较快的EMA越过较慢的EMA，这意味着交易者预期整体市场运动在长期内是看涨的。

现时平均方向指数ADX为25.51，刚刚高于临界的25数值。ADX测量趋势强度而不考虑方向—高于25意味着实际上有趋势存在，而不仅仅是随机噪音。这个读数显示出有效但正在减弱的趋势。它并不是在大喊动能，但这足以表明多头仍然有一些力量。相对强弱指数RSI约为53.69，位于中立区域的正中心。RSI高于70通常会触发交易者的获利了结，低于30则吸引寻找便宜货的买家。当RSI为53时，ETH既不扩张也不超卖—这正处于那个恰到好处的区域，两个方向都有可能。

在支撑和阻力方面，从更广的视角来看，有至少两种情境需要考虑。乐观的一种显示ETH在一个短期的修正中，自2025年4月以来遵循更高低点的模式。如果有效，这条支撑线将使ETH至少在2026年2月达到5,000美元。也有一种悲观的情况显示 以太坊 在一个多年的水平通道中，该币在碰到接近5,000美元线的阻力后反弹。如果这是情况，短期虚线将无效，ETH 可能会在明年下调至约2,000美元。

黄金以太坊市值现实检查

在这里，预测市场变得有趣，黄金的市场价值约为28万亿美元。但以太坊是少于5000亿美元。这是56倍的差距。推动黄金价格需要大量的资本流入，因为你是在对抗世界上最大的价值储存的重量。中央银行、机构和主权财富基金不会迅速行动。以太坊可以在两周内因零售热情和机构FOMO而飙升20%，这正是8月4日至11日之间发生的情况，当时ETH从约3200美元涨至3850美元。

而再考虑长期趋势，自2016年以来，黄金一直保持牛市，9年来累积涨幅约350%。增长缓慢而稳定，适合机构级别的投资者。但以太坊呢？它在2018年和2022年的加密冬季中两次失去80%的价值。但是每次恢复后，它都会爆炸性增长，从2020年的低点到2021年的高峰上涨了3000%，而且波动性是双向的。

黄金是全球的储备价值存储。在市场危机中，黄金不会崩溃—投资者逃向安全资产时，黄金往往会上涨。2008年金融危机、2020年疫情、地缘政治紧张—黄金在不确定中蓬勃发展。而以太坊，加密冬季是真实存在的。在预测方面，如果市场整体保持看涨，ETH预计明年初将达到5000美元。黄金看起来更为稳固，虽然增长较慢但更稳定。如果最乐观的支持得到尊重，黄金在通往5000美元的路上应该与以太坊不分伯仲。如果黄金降温并保持其多年的运动，它可能在2026年中期达到该标志。

速度与确定性的比较

对一般投资者来说，这是一个艰难的决策，毫无疑问，因为黄金需要的不仅仅是技术分析。而且在过去两年中，加密市场的性质发生了很大变化，这可能影响了每三个牛市年对应一个熊市年的历史模式。以太坊有可能在更快的时间内达到5000美元—如果牛市配置向上解决，可能在4至8周内。30%的涨幅在以太坊正常的波动范围内，而压缩模式表明即将发生大幅度变动。随着各式交易者赌注69.2%可能会将以太坊推升至4500美元，对近期牛市的信心显而易见。

但是这个陈述有一个关键的「如果」。如果宏观条件保持稳定。如果加密货币不面临突如其来的监管冲击。如果比特币维持在10万美元以上的支撑。如果风险偏好在加密冬季恐惧加剧的情况下不会崩溃。黄金更有可能最终达到5000美元，但可能需要几个月，20%的涨幅需要动员数十亿的资本。Myriad市场对以太坊的赌注本质上是在赌速度而非确定性。它正在赌以太坊较低的市值和较高的波动性使其能够在黄金的机构步伐之前冲到5000美元。技术指标支持这一论点，以太坊正在压缩并准备移动，而黄金刚在10年内经历了其最大的单日修正，可能需要时间来整合。