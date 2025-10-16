BTC $110,891.82 -1.94%
Cryptonews 新闻

以太坊价格预测：恐慌回调还是看涨格局？4.29亿美元ETF资金外流意味着什麽

ethereum 以太坊 加密货币 区块链
投资者从ETH ETF中撤出4.3亿美元，但分析师仍维持看涨，以太坊价格预测暗示接下来会发生什麽。
投资者在周一从以太坊ETF中撤出近4.3亿美元，此前周五出现急剧抛售，但分析师仍看好以太坊价格预测

根据Farside Investors的数据，ETH ETF在崩盘前连续八天录得净流入，吸引了近20亿美元的新资金。这让最近的外流显得相对温和，表明大多数投资者并未被跌至3500美元的低点所动摇。Bitnunix分析师Dean Chen表示，只有当外流持续几个交易日时，才会信号更广泛的市场恐慌。目前，数据显示尽管短期波动剧烈，但对以太坊的信心依然强劲。

以太坊价格预测：如突破盘整　ETH或上涨125%

以太坊显示出强势迹象，目前进入3900美元至4700美元之间的明确盘整阶段，已维持近三个月。这种格局往往预示着重大突破——以太坊之前也曾如此。上次以太坊像这样横盘交易时，它暴涨125%，仅在几周内从2150美元攀升至4750美元。

ethereum price chart

现在类似突破可能将价格推升至8000美元以上，为今年最大涨幅之一铺平道路。然而，动量指标尚未确认这一走势。相对强弱指数（RSI）仍需突破14日移动平均线，以发出明确的买入信号，而4800美元仍是关键关口。

目前，信号尚未确认。RSI仍需推升至其14日移动平均线之上，且价格必须突破4800美元，以打开洪闸。尽管如此，上周崩盘后看涨情绪依然强劲，动量正快速积累。像Bitcoin Hyper（$HYPER）这样的预售已出现需求激增，随着市场信心回归，早鸟买家可能定位于巨大上涨潜力。

Bitcoin Hyper筹资接近2300万美元　推出史上首个比特币Layer 2

Bitcoin Hyper（$HYPER）正在开辟新天地，作为首个真正的比特币Layer-2，终于释放了最受欢迎区块链的全部潜力。它通过整合Solana的强大性能和速度，大幅降低费用、增加智能合约功能，并提升交易速度。比特币首次能够实现以太坊和Solana已有的功能，早鸟投资者已开始关注。

Hyper Bridge 是通往这条侧链的入口。该解决方案将安全接收并存储BTC代币在其原生区块链上，并自动在Hyper L2上铸造相应数量的代币，实现近即时最终性。

一旦进入其中，投资者可以通过构建在该L2上的dApp套件，对其资产进行质押、借贷并赚取收益，帮助BTC投资者进一步变现其持仓。

随着顶级钱包和交易所拥抱Bitcoin Hyper，其原生资产$HYPER的需求可能带来一些诱人的涨幅。要购买$HYPER，只需前往Bitcoin Hyper网站，并连接兼容钱包，如Best Wallet。你可以交换USDT或SOL，或者使用银行卡进行投资。

Logo

