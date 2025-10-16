以太坊价格预测：恐慌回调还是看涨格局？4.29亿美元ETF资金外流意味着什麽

投资者从ETH ETF中撤出4.3亿美元，但分析师仍维持看涨，以太坊价格预测暗示接下来会发生什麽。

作者 Sze Lam 最后更新: 十月 16, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

投资者在周一从以太坊ETF中撤出近4.3亿美元，此前周五出现急剧抛售，但分析师仍看好以太坊价格预测。

根据Farside Investors的数据，ETH ETF在崩盘前连续八天录得净流入，吸引了近20亿美元的新资金。这让最近的外流显得相对温和，表明大多数投资者并未被跌至3500美元的低点所动摇。Bitnunix分析师Dean Chen表示，只有当外流持续几个交易日时，才会信号更广泛的市场恐慌。目前，数据显示尽管短期波动剧烈，但对以太坊的信心依然强劲。

以太坊价格预测：如突破盘整 ETH或上涨125%

以太坊显示出强势迹象，目前进入3900美元至4700美元之间的明确盘整阶段，已维持近三个月。这种格局往往预示着重大突破——以太坊之前也曾如此。上次以太坊像这样横盘交易时，它暴涨125%，仅在几周内从2150美元攀升至4750美元。

现在类似突破可能将价格推升至8000美元以上，为今年最大涨幅之一铺平道路。然而，动量指标尚未确认这一走势。相对强弱指数（RSI）仍需突破14日移动平均线，以发出明确的买入信号，而4800美元仍是关键关口。

目前，信号尚未确认。RSI仍需推升至其14日移动平均线之上，且价格必须突破4800美元，以打开洪闸。尽管如此，上周崩盘后看涨情绪依然强劲，动量正快速积累。像Bitcoin Hyper（$HYPER）这样的预售已出现需求激增，随着市场信心回归，早鸟买家可能定位于巨大上涨潜力。

