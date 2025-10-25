以太坊价格预测：ETH 稳守 3,800 美元关口 分析师喊多「是时候买入」

ETH 在经历过去几周的强势回调后出现部分反弹，近 7 天累计上涨约 4%。一位知名加密分析师对 以太坊（Ethereum） 发表了看多观点，认为该代币即将走出典型的「震荡吸筹阶段」，并有望开启新一轮上升行情。

If Richard Wyckoff were alive, he would buy $ETH here. pic.twitter.com/0ZWXcgJZ9C — Poseidon (@CryptoPoseidonn) October 22, 2025

知名交易员 Poseidon（在 X 平台拥有超过 17 万名追随者）运用 Wyckoff（威科夫）形态分析 判断，顶级山寨币 以太坊（ETH） 可能即将迎来爆发性上涨。他指出，在最近一次回调后，买盘已连续多日累积筹码，这为下一波上升行情铺平了道路。

这一阶段若顺利展开，将可能成为本轮周期中 最强势的一段涨势，尤其是在当前市场情绪与结构转暖的背景下。Poseidon 预测，若走势如他所料，ETH 有望上探至少 8,000 美元目标位。

根据他的估算，关键支撑位落在 3,800 美元区间。ETH 近期多次在该价位获得支撑并反弹，显示该区域对市场参与者仍具高度关注度与强劲买盘力量。

以太坊价格预测：若确认突破盘整区间，ETH 或将上攻至 8,000 美元

从日线图来看，过去几轮 小型吸筹阶段均以突破结束，并在三次关键行情中推动 ETH 创出更高高点，显示当前结构若再次演绎，或将引发新一波强势上涨。

在上一次类似走势中，以太坊在突破盘整区间后录得约 67% 的涨幅。当时，RSI（相对强弱指标） 一度进入超买区域，进一步确认了多头动能的加速释放。

若 ETH 能突破 4,800 美元关口，并伴随高于平均的交易量，这将可能标志着下一波上涨行情的启动。

首个目标位预计至少在 8,000 美元，这也与 Poseidon 对该顶级山寨币的预测一致。

