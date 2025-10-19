以太坊价格预测：ETH 连续 24 小时与 7 日强势反弹后 链上数据揭示潜在走势
以太坊本周继续保持上行趋势，当前交易价格约为 $3,881.50，在过去 24 小时内上涨 4.04%，并延续了为期七天的强劲反弹。作为全球市值第二大的加密资产，ETH 当日最高触及 $3,924，受益于 链上基本面改善、投资者信心回升以及 机构持续加仓的共同推动。
根据 DefiLlama 数据显示，以太坊总锁仓量（TVL）约为 840 亿美元，依旧稳居 DeFi 生态的主导地位，占据全球去中心化金融流动性约三分之二。尽管日内略有 0.7% 的微跌，但 以太坊网络活跃度依然强劲，凸显其 抗压性与链上韧性。
截至 2025 年 10 月 17 日，以太坊日活跃地址数升至 612,377 个，创下本月最强水平之一。当前 链上交易量仍稳定在 每日 160 万笔以上，同时 24 小时网络手续费超过 160 万美元，显示出对 区块空间的持续高需求。
与此同时，交易所 ETH 储备量持续下降，表明市场进入 长期持币吸筹阶段，短线卖压显著减轻，筹码正逐步从弱手向强手转移。
以太坊当前链上结构的关键要点：
- TVL 约为 840 亿美元，尽管短线回调但整体仍维持高位；
- 日活跃地址达 61.2 万，日交易量超 160 万笔；
- 交易所余额下滑 —— 显示 市场进入吸筹模式。
亚洲投资者计划建立 10 亿美元以太坊金库
一支由亚洲资本组成的投资联盟正筹备建立规模达 10 亿美元的以太坊金库，目标是将 ETH 打造成区域级储备资产。
该计划由 火币（Huobi）创始人、Avenir Capital 主席Li Lin 领衔发起，参与者还包括 HashKey Group 董事长肖风（Xiao Feng）、分布式资本（Fenbushi Capital）创始人沈波（Shen Bo） 以及 美图公司（Meitu）创始人蔡文胜（Cai Wensheng） 等亚洲加密圈的重要人物。
据 彭博社 报道，该计划的认购承诺已超过 10 亿美元，其中包括来自 红杉中国（现更名为红杉资本集团 HongShan Capital Group） 的 5 亿美元 出资，以及 Avenir Capital 的 2 亿美元 投资。该项目预计将在未来几周内正式公布，资金将采用 “现货持仓 + DeFi 收益策略” 的混合模式，即在持有 ETH 的同时，运用以太坊生态内的 收益型协议进行资产增值。
与此同时，机构资金持续加码以太坊。数据显示，企业金库目前共持有约 360 万枚 ETH，其中 BitMine Immersion 持有 170 万枚 ETH，SharpLink Gaming 持有 79.7 万枚 ETH，合计市值约 30 亿美元。
尽管部分分析师警告称 数字资产金库可能存在 估值过高风险，但也有观点认为，这一趋势正体现出 市场成熟化。尤其在 以太坊在网络采用率和 流动性留存率方面持续超越多数 Layer-1 公链竞争对手的背景下，ETH 的“机构化进程”正加速推进。
以太坊技术面展望：三角形整理形态预示潜在突破
从技术面来看，当前 以太坊价格预测 仍保持中性走势，整体处于 对称三角形整理区间内。此形态通常被视为 大波动前的蓄势阶段。
上方关键阻力位位于 $3,937 附近，与 100 日指数移动均线（100-EMA） 重合；下方支撑区间位于 $3,713–$3,510 区间，该区域也是 50-EMA 汇合带。
当 RSI 指标徘徊在 48 附近，且出现 轻微的看涨背离信号时，以太坊似乎正蓄势待发，准备开启新一轮上攻动能。若价格成功 确认突破关键阻力位，ETH 有望向上冲击 $4,300–$4,550 区间，对应下降通道上边界位置。
当前的 震荡整理阶段很可能是 主力吸筹期，为下一波主升浪蓄势。此结构正受到 链上数据、机构资金流入以及 即将推出的 10 亿美元亚洲以太坊金库计划的多重支撑。
