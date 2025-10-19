以太坊价格预测：ETH 连续 24 小时与 7 日强势反弹后 链上数据揭示潜在走势

以太坊本周继续保持上行趋势，当前交易价格约为 $3,881.50，在过去 24 小时内上涨 4.04%，并延续了为期七天的强劲反弹。作为全球市值第二大的加密资产，ETH 当日最高触及 $3,924，受益于 链上基本面改善、投资者信心回升以及 机构持续加仓的共同推动。

根据 DefiLlama 数据显示，以太坊总锁仓量（TVL）约为 840 亿美元，依旧稳居 DeFi 生态的主导地位，占据全球去中心化金融流动性约三分之二。尽管日内略有 0.7% 的微跌，但 以太坊网络活跃度依然强劲，凸显其 抗压性与链上韧性。

以太坊日活跃地址数 —— 数据来源：YCharts

截至 2025 年 10 月 17 日，以太坊日活跃地址数升至 612,377 个，创下本月最强水平之一。当前 链上交易量仍稳定在 每日 160 万笔以上，同时 24 小时网络手续费超过 160 万美元，显示出对 区块空间的持续高需求。

与此同时，交易所 ETH 储备量持续下降，表明市场进入 长期持币吸筹阶段，短线卖压显著减轻，筹码正逐步从弱手向强手转移。

以太坊当前链上结构的关键要点：

TVL 约为 840 亿美元，尽管短线回调但整体仍维持高位；

日活跃地址达 61.2 万，日交易量超 160 万笔；

交易所余额下滑 —— 显示 市场进入吸筹模式。

亚洲投资者计划建立 10 亿美元以太坊金库

一支由亚洲资本组成的投资联盟正筹备建立规模达 10 亿美元的以太坊金库，目标是将 ETH 打造成区域级储备资产。

该计划由 火币（Huobi）创始人、Avenir Capital 主席Li Lin 领衔发起，参与者还包括 HashKey Group 董事长肖风（Xiao Feng）、分布式资本（Fenbushi Capital）创始人沈波（Shen Bo） 以及 美图公司（Meitu）创始人蔡文胜（Cai Wensheng） 等亚洲加密圈的重要人物。

Ethereum getting another $1 billion ETH treasury company.



Bullish. pic.twitter.com/ghoU4Jg8aL — RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) October 17, 2025

据 彭博社 报道，该计划的认购承诺已超过 10 亿美元，其中包括来自 红杉中国（现更名为红杉资本集团 HongShan Capital Group） 的 5 亿美元 出资，以及 Avenir Capital 的 2 亿美元 投资。该项目预计将在未来几周内正式公布，资金将采用 “现货持仓 + DeFi 收益策略” 的混合模式，即在持有 ETH 的同时，运用以太坊生态内的 收益型协议进行资产增值。

与此同时，机构资金持续加码以太坊。数据显示，企业金库目前共持有约 360 万枚 ETH，其中 BitMine Immersion 持有 170 万枚 ETH，SharpLink Gaming 持有 79.7 万枚 ETH，合计市值约 30 亿美元。

尽管部分分析师警告称 数字资产金库可能存在 估值过高风险，但也有观点认为，这一趋势正体现出 市场成熟化。尤其在 以太坊在网络采用率和 流动性留存率方面持续超越多数 Layer-1 公链竞争对手的背景下，ETH 的“机构化进程”正加速推进。

以太坊技术面展望：三角形整理形态预示潜在突破

从技术面来看，当前 以太坊价格预测 仍保持中性走势，整体处于 对称三角形整理区间内。此形态通常被视为 大波动前的蓄势阶段。

上方关键阻力位位于 $3,937 附近，与 100 日指数移动均线（100-EMA） 重合；下方支撑区间位于 $3,713–$3,510 区间，该区域也是 50-EMA 汇合带。

以太坊价格走势图 —— 数据来源：TradingView

当 RSI 指标徘徊在 48 附近，且出现 轻微的看涨背离信号时，以太坊似乎正蓄势待发，准备开启新一轮上攻动能。若价格成功 确认突破关键阻力位，ETH 有望向上冲击 $4,300–$4,550 区间，对应下降通道上边界位置。

当前的 震荡整理阶段很可能是 主力吸筹期，为下一波主升浪蓄势。此结构正受到 链上数据、机构资金流入以及 即将推出的 10 亿美元亚洲以太坊金库计划的多重支撑。

