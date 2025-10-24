以太坊价格预测：ETH ETF 加速吸筹 10 月行情即将起飞？- 加密货币新闻

“Uptober” 似乎还未被取消，随着 ETH ETF（以太坊现货基金） 持续录得大规模资金流入，以太坊价格预测走势正逐渐偏向看涨。

机构投资者在以太坊回调期间依旧选择 逢低吸筹。仅在周二交易日，就有约 1.417 亿美元的资金流入 ETH ETF，显示出市场对这轮 Altcoin 龙头（主流替代币） 的信心依然强劲。

ETF 净流量与现货价格走势对比图。来源：SoSo Value.

这已成为投资者的典型行为模式：即便本月以太坊价格下跌了约 10%，每次出现剧烈回调，市场的第一反应都是 ETF 加仓吸筹。

这一趋势已蔓延至整个加密市场。加密投资产品的需求持续上升，比特币 ETF单周流入资金高达 4.77 亿美元（$477M），进一步强化了机构投资者正 布局下一轮上涨的信号。

整体市场情绪偏向乐观。众多交易者认为，机构持续建仓、ETF 净流入 以及 DeFi 板块增长 是推动 以太坊结构性走强的核心驱动力。

$ETH hard to be bearish on ETH when weekly support still holding



Little more consolidation around these levels and I’m expecting price discovery to begin towards $6k pic.twitter.com/MvQMzNN8xD — Johnny (@CryptoGodJohn) October 21, 2025

以太坊价格预测：ETH 是否即将启动新一轮拉升？

机构投资者的信心在增强，正值以太坊回测关键价位约 $4,000——这一水平曾是主要阻力区，如今必须稳住作为 支撑位，才能延续上涨趋势。

分析师强调了这一价位的重要性。知名 X 平台匿名分析师 EtherWizz 表示：“只要以太坊稳守该支撑区，就没有理由看空。”

ETH / USD 日线图，呈现看涨旗形形态。来源：TradingView

若此处成功反弹，将确认以太坊在更高区间具备强劲的结构性支撑，并可能成为突破两个月 看涨旗形的起跳平台。

不过，动能指标目前处于临界状态。RSI（相对强弱指数） 正趋近中性区间，而 MACD（移动平均线差值） 则在信号线下方形成一个狭窄但逐渐扩大的缺口——两者都暗示卖压正在上升。

若短期内缺乏新的利好催化，价格可能出现回调，目标区间在 $3,700–$3,800。下周即将公布的 美国利率决议或将成为关键转折点。

若该形态完全验证，以太坊价格有望 上涨约 105%，目标直指 $8,000。在美国持续 降息周期推动风险资产需求回升的背景下，这一走势被认为是 具备可信度的看涨情景，可能成为 2026 年前的主要行情驱动力。

