以太坊新闻

以太坊飙升8%突破4,600美元，距离历史高点更近一步

eth ethereum 以太坊 加密市场 加密货币 美元
关于作者

专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

以太币（Ether）是以太坊的原生资产，周三表现优于更广泛的加密货币市场，最高上涨8%至4,663美元。

此次上涨使全球第二大数字资产距离2021年11月创下的历史高点仅差5%。

这波涨势正值机构投资者和企业财库需求加速之际。根据strategicethreserve.xyz的数据，专注以太坊的企业财库——即将以太币作为核心战略持有的上市机构——目前合计持有价值164亿美元的以太币。

Bitmine、SharpLink、Ether Machine引领ETH持仓激增

最大持有者Bitmine Immersion Tech持有120万枚ETH，价值52.7亿美元，占以太币总供应量的近1%。其ETH持仓在过去30天内增长超过600%。

SharpLink Gaming位居其后，持有598,800枚ETH，价值27.4亿美元，同期增幅为177%。Ether Machine排名第三，持有345,400枚ETH，价值15.8亿美元，过去一个月增长8%。

以太坊基金会（Ethereum Foundation）是该网络的非营利管理机构，持有232,600枚ETH，价值约10.7亿美元，尽管其持仓略有下降。其他重要持有者包括PulseChain Sac、Coinbase以及Bit Digital。

7月成为以太坊企业财库持仓史上最大单月增幅

这些以财库为核心的机构兴趣已积累数月。根据币安研究（Binance Research）的数据，7月份企业以太坊持仓录得有史以来最大单月增幅，持仓量增长约127%，达到超过270万枚ETH，当时价值约116亿美元。

如此激进的增持为以太币近三年来的最高水平增添了更多上涨动能。

分析人士指出，从去中心化金融中的作用到代币化项目的推进，以太坊生态的吸引力不断增强，这正驱动着传统金融机构与加密原生企业的共同需求。

比特币保持稳定的同时，以太币的强劲表现尤为突出。作为最大加密货币的比特币，周三交易价格约为119,331美元，当日持平，但过去一周上涨了近5%。

整个加密货币市场也更为坚挺，总市值上升1.8%至4.1万亿美元。市场观察人士表示，机构资金的持续流入和链上活动的活跃，可能将决定以太币能否在未来几天缩小与历史高点的差距。

