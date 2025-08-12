BTC $118,369.99 -2.21%
以太坊新闻

币安报告：以太坊引领7月市场飙升　企业持有ETH激增127%至270万代币

ethereum 以太坊 加密货币 区块链 迷因币
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
以太坊（ETH）在7月的加密货币市场中成为焦点，企业持仓量创下历史最大单月增幅纪录。

币安研究院在其月度市场洞察报告中指出，企业持有的以太坊余额环比激增约127%，总量突破270万枚ETH（价值约116亿美元）。

伴随这波增持潮的是持仓企业的数量增长——新增24家机构入场，使持仓企业总数达到64家。

报告显示，目前这些企业的ETH总持仓量已达到以太坊ETF持仓规模的约46.5%。同期以太坊ETF的资产规模也增长39.5%，持仓量超过580万枚ETH。

企业ETH储备超越以太坊基金会 采用率加速增长

这一激增反映出机构正在从被动配置ETF转向直接持有以太坊。部分企业现在的ETH持有量甚至超过了以太坊基金会本身。Bitmine以110万ETH领先，Sharplink以52.1万ETH紧随其后。

未来几个月预计会有更多披露，因为更多公司将公布类似的策略。7月下旬入场的The Ether Machine就是一个典型案例，反映了企业采用ETH的势头。

这种持仓积累与强劲的市场表现同时发生。以太坊当月上涨超过50%，成为表现最好的大型数字资产之一。ETH/BTC汇率达到0.032的六个月高点，表明随着投资者资金轮动，以太坊相对于比特币重新走强。

以太坊质押收益与通缩机制吸引企业买家

尽管企业配置比特币作为资金储备的做法已受关注多时，但近期这些以太坊投资策略明显受到迈克尔·塞勒（Michael Saylor）投资策略的启发。

不过，企业也充分利用了以太坊的独特属性，包括质押收益、通缩供应机制，以及其作为去中心化金融主要抵押资产的地位。

监管利好消息进一步增强了吸引力。美国证券交易委员会（SEC）对以太坊”商品”属性的默认认可，加上具有里程碑意义的稳定币法案通过，都增强了市场对该资产长期价值的信心。

7月ETH机构需求创历史新高

这一趋势是在加密货币市场整体上涨的背景下形成的。币安研究院报告显示，2025年7月全球加密货币总市值增长13.3%。推动这一增长的因素包括：比特币屡创新高、机构对以太坊及其他主要山寨币兴趣激增、企业资金配置达到创纪录水平，以及监管环境更加明朗。

尽管比特币仍占据主导地位，但7月资金明显转向以以太坊为首的山寨币。以太坊同时吸引了现货ETF和企业资金的流入，这些投资者都希望获取额外的质押收益，这巩固了以太坊在不断变化的数字资产组合中的地位。

以太坊市场份额上升至11.8%，而比特币的主导地位则下滑至约60%。本月还创下了以太坊现货ETF连续19天净流入的历史纪录，凸显出投资者持续的需求。

企业采用以太坊的前景依然乐观，尽管市场仍在发展中。

与比特币相比更高的波动性可能会考验这些资金配置策略的持久性，但就目前而言，以太坊在机构和公司买家中的吸引力正以前所未有的速度增长。

