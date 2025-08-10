BTC $116,894.51 0.45%
Cryptonews 新闻

以太坊价格预测：ETH突破4000美元　新历史最高价即将来临？

cryptocurrency ethereum 加密货币 区块链 迷因币
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
最后更新: 
以太坊（ETH）八个月来首次突破4000美元大关，周末触及日内高点4240美元。这波上涨得益于强劲的企业需求、大规模鲸鱼囤积以及有利的监管信号，牛市投资者现将4500美元区域视为下一个关键里程碑。

企业需求推动以太坊突破4000美元

在基本面方面，机构兴趣是以太坊近期飙升的主要驱动力。上市公司如BitMine Immersion和SharpLink Gaming自6月以来累计收购了近200万枚ETH，资金来源于数十亿美元的债务和股权发行。

标准 Chartered的Geoffrey Kendrick预测，财政分配最终可能吸收以太坊总供应量的10%，其市场影响力可能超过现货ETH ETF。

与此同时，现货ETH ETF持续录得强劲资金流入，7月份连续十二周增长，总额超过50亿美元。

监管情绪也有所改善，美国证券交易委员会（SEC）明确表示，流动性质押不违反证券法。这可能为贝莱德、富达和Bitwise等知名资产管理公司推出包含质押的ETH ETF铺平道路。

以太坊（ETH/USD）多头瞄准4500美元，此前测试4100美元阻力位

在技术面上，以太坊价格预测保持看涨，因为强劲的技术指标支撑了价格的上涨行情。在3470美元找到稳固支撑后，以太坊突破4000美元，并突破了4193美元的斐波那契1.618扩展位，这通常是加速上涨的信号。

目前价格正在测试4300美元的阻力位，该阻力位与2021年11月历史最高点以来的长期下降趋势线重合。一旦确认突破，可能为价格打开通往4500美元的道路，并有可能挑战4868美元的历史纪录。

以太坊价格图表 – 来源：TradingView

而动量指标依然稳健。相对强弱指数（RSI）保持在70以上，自8月5日以来形成的“三白兵”K线形态表明买方信心持续强劲。

移动平均线收敛-发散指标（MACD）呈现深度正值，确认看涨动能。

短期关键目标：

  • 即时阻力位：4391美元和4532美元
  • 延伸上涨目标：短期至中期内4712美元
  • 需关注支撑位：4193美元至4150美元，随后是3470美元

鲸鱼囤积增强市场前景

在这波上涨行情中，鲸鱼和机构活动显著加剧。一笔价值4050万美元的场外交易购买了10,400枚ETH，凸显了大户的强烈信心，而Fundamental Global Inc.已启动50亿美元的货架发行计划以增持更多ETH。链上数据还显示，鲸鱼利用Aave等DeFi平台在4000美元水平进行囤积。

分析师Rekt Capital估计，以太坊在其宏观上升趋势中仅完成了“50-60%”，暗示仍有大幅上涨空间。如果多头保持控制并按预期突破形态，以太坊不仅可能在未来几周达到4700美元，还可能为冲击5000美元奠定基础，历史最高点依然触手可及。

新预售Bitcoin Hyper（$HYPER）融合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生Layer 2，旨在通过快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）和迷因币创建，为比特币生态系统注入强劲动力。

通过结合比特币的安全性和Solana的高性能，它开启了强大的全新用例——全部实现无缝BTC桥接。

该项目经过Consult审计，旨在实现可扩展性、简单性和信任。

投资者兴趣激增，预售已突破770万美元，仅剩少量分配。

HYPER代币当前价格仅为0.012575美元，但将在未来3天内上涨。

您可以在Bitcoin Hyper官方网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币

Logo

Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
