以太坊价格预测：ETH周涨22%预示5000美元目标 下一步如何？

以太坊 (ETH) 持续上涨，过去一周涨幅达22%，并自2021年11月以来首次短暂触及4300美元。这是近三年来最大的涨势，受到散户热情、机构积累以及由质押塑造的供应背景的推动。

在如此看涨的情绪下，交易员们现将5000美元视为下一个重大目标。

散户主导市场

社交媒体情绪显示出由散户主导的涨势。#buying、#bullish 和 #higher 等标签出现的频率几乎是 #selling 和 #lower 等看跌标签的两倍。

根据Santiment的数据，看涨情绪表明散户参与度很高，但分析师警告过度的乐观有时可能预示短期回撤。

推动散户情绪的关键点：

ETH价格突破多年阻力位

交易社区中报道和炒作增加

错过机会恐惧 (FOMO) 驱动新资金入场

机构正在买入

大型投资者也在以太坊涨势中扮演重要角色。EmberCN的区块链数据显示，从7月10日至8月初，鲸鱼和机构累计买入价值41.7亿美元的103.5万ETH，平均价格为3546美元。

此次买入恰逢价格从2600美元上涨45%至4000美元，显示出机构定位的规模和时机。这类积累反映了长期信心，许多买家期待在以太坊生态系统增长和质押收益率保持吸引力的情况下捕捉上涨空间。

以太坊技术面：多头瞄准4533美元及以上

以太坊价格预测持续看涨，即便ETH在突破3872美元后于4192美元处盘整。本月早些时候，4小时图表上的价格走势在上升通道内形成一系列更高低点，由50周期SMA（3768美元）提供支撑。最近的上涨突破了1.618斐波那契扩展位（4193美元），该位置现转为支撑。

以太坊价格图表 – 来源：TradingView

K线形态显示小实体K线带长上影线，表明存在获利了结但结构未崩盘。

RSI为70.6，略超买状态，增加了回撤至4088美元或3972美元的可能性，此后或继续上行。MACD看涨，动能正在增强。

斐波那契目标：

初始阻力：4391美元

次级目标：4533美元

扩展目标：4712美元

若日收盘价在高成交量下突破4391美元，可能触发突破买入，推动价格加速至4533美元。如果ETH在收盘时间框架内守住3972美元，大趋势仍将完好无损，5000美元在未来几个月内或成现实。

供应增长与质押

以太坊供应量于8月9日达到1.21亿枚，距离1.2亿枚已有近三年。网络每天铸造2500-3000 ETH，但质押吸收了大部分。当前有3618万ETH锁定在质押合约中，减少了流通供应量并缓解了通胀压力。

如果需求和采用率跟上供应增长的步伐，且宏观环境保持风险偏好，以太坊的涨势可能延续至年底。

