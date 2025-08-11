比特币、以太坊快速拉升 市场爆仓金额达3.51亿美元

比特币（BTC）价格攀升至约122,000美元，单日上涨3.4%，稳居12万美元上方。这是今年以来最强劲的收盘表现之一，推动市场乐观情绪迅速升温。

比特币成最大爆仓标的

快速拉升伴随着剧烈的杠杆清算。根据Coinglass的数据，过去24小时，全市场爆仓金额达到约3.51亿美元，共有107,810名交易员被强制平仓，其中比特币24小时的爆仓规模就接近1.14亿美元，最大的单笔平仓发生在OKX的BTC-USDT永续合约市场，金额为914万美元。

以太坊逼近新高

截至发稿时，以太坊（ETH）报价约4,300美元，较2021年11月创下的4,891.70美元历史高点仍低约11%。不过，在部分非美元市场，ETH价格已提前登顶。

当中日、韩市场已刷新年内高位，根据交易所Upbit的数据，ETH今日最高涨至597.1万韩元，超过了2021年12月的590万韩元前高，创下近3年8个月以来韩元计价的新高。

这波走势同样令以太坊空头损失惨重，24小时的爆仓规模就接近9,111万美元。

预售币种 Bitcoin Hyper ($HYPER) 融合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 是首个基于比特币原生Layer 2，采用Solana虚拟机 (SVM) 驱动，旨在为比特币生态系统注入超快、低成本的智能合约、去中心化应用 (dApps) 以及迷因币创建的强大动力。

通过结合比特币的安全性与Solana的性能，它解锁了强大的新应用场景——全部实现无缝BTC桥接。

该项目由Consult进行审计，专为可扩展性、简便性与信任而打造。

投资者兴趣激增，预售额已突破810万美元，仅剩少量配额。

目前HYPER代币价格仅为0.0126美元，但此价格将在未来3天内上调。

您可以在官方Bitcoin Hyper网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。