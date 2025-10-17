BTC $108,886.87 -2.48%
以太坊鲸鱼扫入6亿美元ETH！以太坊价格闪现3个看涨信号

以太坊价格近日显示出一个数个月前才出现过的罕见技术信号，就在它上涨超过80%之前。该代币于10月16日晚上的交易接近4,050美元，过去一周内下跌接近8%，30天内几乎下跌10%，显示出明显的下行趋势。但新的链上数据和一个熟悉的动量模式表明这个下降可能正在消失。

交易所流出激增出现看涨背离

相对强弱指数RSI衡量价格变动的速度和强度，显示出看涨背离。这发生在价格创出更低的低点时，但 RSI 创出更高的低点，这是卖压减弱的信号。看涨背离通常暗示可能的趋势反转，这意味着下行趋势可能接近尾声。上一次以太坊明显显示这种模式是在3月10日至4月21日之间，期间上涨了84.46%。在那次反转之前，以太坊正处于类似的下滑中。现在的重复设置可能表明当前的下行趋势接近再次翻转。

根据链上数据显示，以太坊鲸鱼正在为此做好准备，这些地址的持有量从10月14日的1亿36万枚ETH增加到10月16日的1亿51万枚ETH。这大约增加了15万ETH，根据当前ETH价格约为6.03亿美元。虽然增持速度较慢，但这一累积暗示大型玩家正在重建持仓，市场仍在恢复中。同时，交易所净头寸变化，追踪 ETH 进出交易所的数量，从10月10日的负155万ETH深化到10月 15 日的负194万ETH。负数代表比进入交易所的货币更多的货币正在流出，这是买入压力上升的迹象，因为投资者将持有的资产转移到长期储存中。

以太坊价格面临关键位置测试

从技术上讲，以太坊在4,076美元附近面临立即阻力，更高的目标$4,222美元和4,557美元，如果突破保持的话。清晰的12小时收盘价位于4,076美元以上，可能确认这一牛市信号的强度。这也将为4,752美元和4,947美元铺平道路。如果在下行方面，以太坊在3,952美元和3,877美元附近有关键支撑。失去这些水平可能会使价格跌向3,640美元，无效化牛市趋势。

总体来说，以太坊的设置现在结合了3个牛市元素。这些包括强劲的RSI动量信号背离、鲸鱼积累和交易所流出的急剧上升。如果这一结构保持不变，并且价格突破4,076美元和4,222美元，以太坊可能再次重复自3月以来开始的同一牛市回升，而这一次将衰退的下行趋势转变为多周的反弹。

AI交易革命下项目预售仅剩3天

Snorter Bot Token (SNORT) 代表着一种方向的突破。这是一款结合人工智慧与自动化策略的交易机器人代币，让持币者能透过AI自动执行买卖策略并分润收益。其核心理念在于「迷因币不只是玩笑，更是工具」。只要某个代币开始异动，它的雷达就会启动，在整个市场察觉之前，嗅出下一个潜在的百倍机会。当更广泛的市场进入冷却期时，Snorter Bot Token 反而逆势而行，在预售阶段持续吸引稳定资金流入，同时不断优化驱动其「迷因币侦测引擎」的核心技术。

在市场普遍期待AI驱动金融的趋势下，Snorter的出现刚好填补了散户与自动化交易之间的缺口。预售阶段已吸引超过460万美元募资，已进入预售倒数3天，目前代币价格为0.1081美元，预售结束后，$SNORT 将登陆多家主流交易所，届时价格预计将远高于当前水准。项目在社群活跃度极高，专案的Telegram机器人为交易者提供了决定性的优势，即便在市场放缓期，也能将低迷转化为机会。

该机器人提供全市场最低的交易费用，仅为0.85%，让使用者在每笔交易中都能保留更多利润。只需持有 $SNORT代币，即可自动启用这一优惠功能，为投资者从第一天起同时带来使用价值与经济激励。

点击这里参与预售
