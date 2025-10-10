BTC $121,607.12 -0.23%
ETH $4,341.42 0.01%
USDT $1.00 0.04%
XRP $2.82 0.20%
SOL $219.84 -1.05%
TRX $0.33 -0.36%
SHIB $0.000011 -0.04%
Cryptonews 新闻

以太坊价格预测：重大「Fusaka升级」仅剩数週　ETH即将冲上10k！

以太坊 加密货币 区块链
以太坊Fusaka升级即将到来 – 以太坊价格预测现瞄准10000美元，随着燃料费用再次暴跌。
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

即将到来的Fusaka 升级可能是以太坊达到10000美元所需的火花，推动高度看涨的以太坊价格预测

计划在Pectra之后推出，Fusaka将专注于降低交易费用并减少成为网络验证者的成本，使以太坊更快、更便宜、更易使用。

如果如预期般在2025年底交付，这一升级可能标志着可扩展性和采用率方面的重大飞跃。

今年早些时候成功推出的Pectra升级帮助以太坊从1400美元的波动低点反弹，为其下一轮上涨奠定基础。现在，随着Fusaka升级即将到来，以太坊即将变得更加高效。

这两个升级都旨在降低燃料费用并提升以太坊网络及其二层生态系统（包括 Arbitrum）的可扩展性。这发生在区块链机构兴趣加速之际，特别是围绕现实世界资产 (RWA) 代币化和其它企业用例。

Fusaka将在本月开始在以太坊测试网上测试。如果一切顺利，开发者预计将在不久后安排主网启动，分析师预测将在 2025 年11月或12月全面推出。

以太坊价格预测：ETH需要突破5000美元以启动下一轮上涨

以太坊最近在4750美元水平遭遇阻力，但这次回调可能短暂，因为图表现在显示出重新强势的迹象。相对强弱指数 (RSI) 已攀升至14日移动平均线上方，并正穿越中线，这是一个经典买入信号，往往先于突破。而4750美元处的高交易量表明强劲的市场兴趣，而非单纯卖压。

ethereum price chart

如果ETH以强势突破5000美元，可能引发下一轮爆炸性上涨，本周期内潜在将价格推升至10000美元，特别是随着Fusaka升级即将到来。以太坊的扩展努力，由其二层生态系统驱动，已为大规模采用铺平道路。

现在，像Bitcoin Hyper ($HYPER)这样的预售项目紧随其后，将Solana的闪电般快速技术与比特币的力量结合，开启整个生态系统的新增长时代。随着预售现已启动，早期投资者有难得机会在它上线交易所前入场。

Bitcoin Hyper ($HYPER) 预售启动　成为比特币首个真正Layer 2

Bitcoin Hyper ($HYPER) 引入首个Layer 2解决方案，旨在超级提升比特币的速度、可扩展性和实用性。

Bitcoin Hyper使比特币更快、更便宜、更实用，让开发者能够在原本并非为此设计的网络上构建智能合约和 dApps。这为比特币生态系统内直接进行质押、借贷和赚取收益打开了大门。

预售提供早期访问已筹集超过2200万美元的项目机会，让投资者在更广泛采用启动前入场。随着主要钱包和交易所开始支持Hyper Layer-2，其实用代币$HYPER的需求预计将增长，早期买家将率先受益。

想在下一次价格上涨前购买$HYPER，请访问Bitcoin Hyper官方网站并连接你的钱包（例如Best Wallet）。你可以使用USDT或ETH兑换，或使用银行卡投资。

在此购买HYPER。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,359,282,762,019
-0.99
最热门币种
在文章中

更多文章

新闻
分析师意见分歧 摩根大通看衰Solana ETF上市首年规模在15亿美元
Allen Li
Allen Li
2025-10-10 08:00:11
新闻
莱特币逼近130美元日内涨近10％ 押注因ETF获批机构资金流入
Allen Li
Allen Li
2025-10-10 05:15:53
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者