以太坊价格预测：重大「Fusaka升级」仅剩数週 ETH即将冲上10k！

以太坊Fusaka升级即将到来 – 以太坊价格预测现瞄准10000美元，随着燃料费用再次暴跌。

作者 Sze Lam 最后更新: 十月 10, 2025

即将到来的Fusaka 升级可能是以太坊达到10000美元所需的火花，推动高度看涨的以太坊价格预测。

计划在Pectra之后推出，Fusaka将专注于降低交易费用并减少成为网络验证者的成本，使以太坊更快、更便宜、更易使用。

如果如预期般在2025年底交付，这一升级可能标志着可扩展性和采用率方面的重大飞跃。

Understanding Fusaka in non-technical terms:

Ethereum’s upcoming Fusaka upgrade introduces a smarter way to distribute data across the network.

Instead of every node downloading all the data (which wastes bandwidth), a system called PeerDAS lets nodes share the work, i.e. each… pic.twitter.com/BXCW9YUiif — William Mougayar (@wmougayar) October 8, 2025

今年早些时候成功推出的Pectra升级帮助以太坊从1400美元的波动低点反弹，为其下一轮上涨奠定基础。现在，随着Fusaka升级即将到来，以太坊即将变得更加高效。

这两个升级都旨在降低燃料费用并提升以太坊网络及其二层生态系统（包括 Arbitrum）的可扩展性。这发生在区块链机构兴趣加速之际，特别是围绕现实世界资产 (RWA) 代币化和其它企业用例。

Fusaka将在本月开始在以太坊测试网上测试。如果一切顺利，开发者预计将在不久后安排主网启动，分析师预测将在 2025 年11月或12月全面推出。

以太坊价格预测：ETH需要突破5000美元以启动下一轮上涨

以太坊最近在4750美元水平遭遇阻力，但这次回调可能短暂，因为图表现在显示出重新强势的迹象。相对强弱指数 (RSI) 已攀升至14日移动平均线上方，并正穿越中线，这是一个经典买入信号，往往先于突破。而4750美元处的高交易量表明强劲的市场兴趣，而非单纯卖压。

如果ETH以强势突破5000美元，可能引发下一轮爆炸性上涨，本周期内潜在将价格推升至10000美元，特别是随着Fusaka升级即将到来。以太坊的扩展努力，由其二层生态系统驱动，已为大规模采用铺平道路。

