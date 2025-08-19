为何以太坊昨天下跌6.5％？通胀消息加上获利了结引发抛售潮？

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 19, 2025

以太坊在8月18日持续走低，这种加密货币的代币价格在昨天曾一度下跌6.5%。比特币价格在同一期间只下跌约2.2%。而在上周，加密货币市场达到了史上最高估值水平，以太坊价格达到了4年来的最高点。因为近期的大幅上涨，投资者正在出售获利，市场正关注一些重大因素，可能会干扰看涨势头的潜在风险。

以太坊从近期高位回落

以太坊以及一众加密货币上周大幅上涨，因为美国川普总统签署了一项行政命令，允许将加密代币和其他非传统资产纳入401k账户。这一发展表明对加密市场来说是一个重要的新购买催化剂，再加上市场预期美联储今年将进行多次降息的预期，将为加密货币提供强劲的牛市动能。可是，美国劳工统计局上周发布的生产者物价指数PPI报告显示，通胀高于预期。尽管预计联储下月会议将宣布降息，但7月的数据正使市场带来一些负面情绪。

$4,150 is key support for Ethereum $ETH, where 340,000 tokens were accumulated. pic.twitter.com/n6MtAy0Uwe — Ali (@ali_charts) August 17, 2025

以太坊下一步怎样走？

川普政府对加密产业的支持，可能会继续成为加密市场的正面推动力。在国会通过并由美国总统签署的天才法案立法之后，众议院还通过了明确法案，该法案为更广泛的加密市场建立了监管框架。明确法案目前正在参议院等待讨论和投票，看起来有稳固的通过可能性。虽然政治动态目前对以太坊似乎是有利的，但仍然存在一些重大问题。通胀和利率的发展将继续在塑造代币价值变化中发挥关键作用，投资者将密切关注是否预期高于的PPI通胀会出现在经济的其他领域。

根据以太坊现时的图表显示，在上周强势上涨后，曾冲入高达4,700美元的区间，但距离象征性的4,800美元标志仅差一步。在那之后便回调至约4,260美元，目前市场正在整合。现时7天的图表显示交易活动急剧增加，其24小时交易量增加了63.6%，显示对太坊的需求仍然很高。市场市值保持在5,140亿美元，让以太坊的价格约低于2021年11月创下的历史最高点4,891美元的约13%，其相对强弱指数RSI仍保持于41的中性水平。

现时其要阻力位为于4,500至4,780美元区间，支撑位于4,200美元，以及 4,100美元的缓冲区。若果以太坊要突破新高点，其需要稳稳地保持在4,500美元以上，加上具备强劲的交易势头。在那之前可能会发生多次微调，并为真正的历史高点突破做准备。

交易者无需等待多头市场就能获利

现时以太坊可能正处于新一轮多头市场的边缘，此时选择持币（HODL）仍是一种高风险押注。但是，杠杆交易者遵循的是不同的游戏规则；他们不会等市场上涨，而是透过预测行情提前获利。如今，借助这个全新平台推出的全新杠杆交易平台CoinFutures，入门变得比以往更简单。

透过CoinFutures，你可以自行决定某种加密货币是涨是跌，选择下注金额以及使用的杠杆倍数——最高可达1000倍。这种杠杆正是放大潜在利益的关键。但由于内建的停损机制以及随时平仓的选项，你可以掌控自己的风险敞口与资金暴露。

对于现货交易者而言，实现1000倍回报是极为罕见的情况，往往需要足够的运气提前入场，或具备长期持有的坚定信念。而对于杠杆交易者来说，这则是一种策略性的选择。早期注册用户在首次存款超过2,000美元时可获得150%奖金，CoinFutures无需进行KYC认证或绑定任何交易所帐户即可注册。