美国财长贝森特指加密资产进入黄金时代 呼吁加密企业以美国为发展地

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 4, 2025

美国财政部长斯科特·贝森特于8月1日宣布，美国已进入“加密资产的黄金时代”，并表示政府将推动区块链技术的进一步创新与应用。

这一宣言是美国为将数字资产纳入金融体系而实施的立法与政策措施的成果。

重点举措包括将区块链用于支付手段，以及引入分布式计算以实现金融基础设施的现代化。

The U.S. has entered the Golden Age of Crypto.



Under @POTUS, we are exploring new possibilities in decentralized computing and digital payments to unlock the potential of blockchain technology.



So start your companies here. Launch your protocols here. And hire your workers… pic.twitter.com/oKe1eaXRNO — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 1, 2025

监管转向与技术创新的推动

贝森特的发言与7月18日通过的《GENIUS法案》密切相关。该法律为稳定币提供了监管明确性，并将与美元挂钩的数字货币定位为全球金融体系的基石。

《GENIUS法案》的通过标志着美国从前任政府的限制性政策转向积极介入的重大转折。这部法律将稳定币在数字金融中的重要地位以法律形式确立。

贝森特指出，区块链技术的应用能够提高支付效率、降低交易成本，并强调该技术具有支撑去中心化系统的潜力，将在美国基础设施现代化中发挥核心作用。

这一进展的背景是全球战略竞争。通过将稳定币作为互联网原生的支付手段，美国试图对抗其他国家的央行数字货币（CBDC）计划，并强化美元作为全球储备货币的地位。

批评过往政策并呼吁合作

贝森特将此次黄金时代的宣言定位为摆脱前政府敌对性监管态度的转折。他具体提及了“扼喉行动2.0”以及针对比特币（BTC）挖矿的威胁，批评这些过往举措等同于一场“对加密货币的战争”。

在此次宣布前，白宫于7月31日发布了一份关于数字资产的报告。报告强调政府机构间合作的重要性，以在降低风险与促进技术创新之间取得平衡。

此外，贝森特于7月30日在其社交媒体上发布了一段题为“Crypto, Welcome Home”（加密货币，欢迎回家）的视频，在正式发布前就暗示了去中心化金融的政治支持正在扩大。

这一多层次战略旨在兼顾监管放松与对战略性基础设施的投入，使美国成为全球加密货币应用的领导者。