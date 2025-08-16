BTC $117,724.17 -1.24%
Cryptonews 新闻

以太坊价格预测：华尔街巨头摩根大通力挺ETH爆发增长　以太坊能否超越比特币？

以太坊 加密货币 区块链
华尔街顶级银行摩根大通 (JPMorgan) 支持看涨的Ethereum价格预测，认为稳定币的增长将推动该网路的总锁仓价值 (TVL)。
Sze Lam
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

华尔街顶尖投资银行之一——摩根大通（J.P. Morgan）认为，随着稳定币採用率不断攀升，EVM 将成为最大受益者。大型银行是否正支持一个能让以太坊登顶加密市场的价格预测？

该金融机构的分析师在最近给客户的备忘录中指出，Ether（$ETH）已成为「直接参与稳定币预期爆炸性增长的方式，因为以太坊网路承载了大多数这些稳定币资产，无论是直接在L1上，还是间接透过部分L2」。

ethereum stablecoin market share

稳定币佔前100大加密货币总市值的7%。根据DeFi Llama的数据，目前流通中的2,700亿美元稳定币中，将近一半存放在以太坊网路上。

这让EVM相较其他区块链在把握此领域增长上更具优势。加密做市商Keyrock最近的一份报告估计，稳定币的市场价值可能升至3兆美元。

摩根大通分析师强调，GENIUS法案的通过可能成为该领域的转捩点。随着稳定资产在美国境内合法发行与使用，机构採用率在短期内预料将会提升。

同时，随着以太坊透过Pectra等升级加强网路架构，将有越来越多稳定资产流入其DeFi生态，进一步支持以太坊价格的看涨预测

以太坊价格预测：$ETH突破价格通道后或将带来超过200%涨幅

在$ETH突破4,100美元阻力后，交易量已大幅飙升。该水平在过去约12个月内一直是强劲天花板，但如今已被突破，或许已标誌着山寨币季的正式开启。

ethereum price chart

假设比特币市值多年不再增长，以太坊必须涨价4倍才能超越这一加密龙头。虽然听起来有些遥远，但以太坊的实际应用场景与现实世界的使用价值，可能会在全球逐步接受区块链技术的过程中，帮助缩小与$BTC的差距。

日线图显示长期内存在巨大的上行潜力。自从以太坊突破长期上升通道后，涨势加速，该代币价值或将实现三倍以上的成长。

与稳定币相似，迷因币在这轮牛市中同样被看好能带来巨大收益，因为投资者的风险偏好正在提升。Token6900（$T6900）正在追随 SPX6900（$SPX）等前作的脚步，有望实现 100 倍的涨幅。

Token6900（$T6900）短短數週內籌集 200 萬美元　「氛圍流動性」開始湧入

Token6900（$T6900）是一款最純粹的迷因幣。它不提供獎勵、不作任何承諾、沒有路線圖，而這正是它的魅力所在。

这是一种以社群为核心的资产，随着大众接受其「纯粹性」，其价值将持续增长。它代表着极致的「脑洞文化」，并带有2000年代的怀旧气息。

最早、最大胆的信徒若在预售折扣价0.006975美元买入，将能从成功中获得最大收益，因为该代币的募资硬上限仅为500万美元。

若想加入这场运动，只需前往Token6900官方网站并连接你的钱包（如Best Wallet）。你可以用USDT或 ETH兑换代币，或直接使用银行卡投资。

点此参与预售
