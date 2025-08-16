以太坊价格预测：华尔街巨头摩根大通力挺ETH爆发增长 以太坊能否超越比特币？

华尔街顶级银行摩根大通 (JPMorgan) 支持看涨的Ethereum价格预测，认为稳定币的增长将推动该网路的总锁仓价值 (TVL)。

华尔街顶尖投资银行之一——摩根大通（J.P. Morgan）认为，随着稳定币採用率不断攀升，EVM 将成为最大受益者。大型银行是否正支持一个能让以太坊登顶加密市场的价格预测？

该金融机构的分析师在最近给客户的备忘录中指出，Ether（$ETH）已成为「直接参与稳定币预期爆炸性增长的方式，因为以太坊网路承载了大多数这些稳定币资产，无论是直接在L1上，还是间接透过部分L2」。

稳定币佔前100大加密货币总市值的7%。根据DeFi Llama的数据，目前流通中的2,700亿美元稳定币中，将近一半存放在以太坊网路上。

这让EVM相较其他区块链在把握此领域增长上更具优势。加密做市商Keyrock最近的一份报告估计，稳定币的市场价值可能升至3兆美元。

摩根大通分析师强调，GENIUS法案的通过可能成为该领域的转捩点。随着稳定资产在美国境内合法发行与使用，机构採用率在短期内预料将会提升。

同时，随着以太坊透过Pectra等升级加强网路架构，将有越来越多稳定资产流入其DeFi生态，进一步支持以太坊价格的看涨预测。

以太坊价格预测：$ETH突破价格通道后或将带来超过200%涨幅

在$ETH突破4,100美元阻力后，交易量已大幅飙升。该水平在过去约12个月内一直是强劲天花板，但如今已被突破，或许已标誌着山寨币季的正式开启。

假设比特币市值多年不再增长，以太坊必须涨价4倍才能超越这一加密龙头。虽然听起来有些遥远，但以太坊的实际应用场景与现实世界的使用价值，可能会在全球逐步接受区块链技术的过程中，帮助缩小与$BTC的差距。

日线图显示长期内存在巨大的上行潜力。自从以太坊突破长期上升通道后，涨势加速，该代币价值或将实现三倍以上的成长。

