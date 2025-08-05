比特币价格预测：BTC自11.3万美元反弹 全球加密市场动荡之际 11.8万美元目标在望

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 5, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币在从近期跌至113,000美元后反弹，目前徘徊在114,650美元附近。此次反弹正值全球监管动向再次将加密货币推上风口浪尖。在美国，备受期待的白宫建议出炉，提出明确的加密监管分工：商品期货交易委员会（CFTC）将负责现货市场监管，而证券交易委员会（SEC）则专注于证券领域。

这种监管明确性可能终结多年来的管辖权不确定问题。法律专家如Edwin Mata认为，这一举措与以往裁决一致，终于为开发者和投资者提供了一本明晰的规则手册。随着SEC在XRP诉讼中的退让，市场叙事也正转向看涨。

该提案也呼应了特朗普提出的“同样风险、同样规则”原则，并强调通过稳定币来强化美元地位。

更清晰的监管意味着法律风险降低、机构参与度提升，从而推动比特币在CFTC监管下进一步巩固其数字商品的定位。

法国押注核能驱动的比特币挖矿

在一项引人注目的政策转变中，法国国民联盟党（RN党）提议利用多余核能进行比特币挖矿。该党领袖玛丽娜·勒庞曾对加密货币持怀疑态度，如今则支持将被浪费的能源转化为安全的数字资产。议员奥雷利安·洛佩兹-利古里建议，由国有电力公司EDF牵头，在核电站设立挖矿中心。

France’s National Rally Proposes #Bitcoin Mining at Nuclear Facilities. #BTC



France’s National Rally (RN) party is drafting a new bill to launch Bitcoin mining operations at state-run nuclear facilities.



The proposal, spearheaded by MP Aurélien Lopez‑Liguori, aims to repurpose… pic.twitter.com/mzhDj9IVul — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) August 4, 2025

该提案不仅有助于解决能源浪费问题，还强化了比特币在能源效率方面的论点。

如果获得通过，这一模式可能在欧洲乃至全球范围内被复制，并为比特币的长期价格提供机构支持与可持续发展的正面叙事。



但法国国内的政治分歧可能会拖慢进程。国民联盟党（RN）支持加密货币的立场，与反对挖矿对环境影响的政党发生冲突。

奥斯本呼吁英国加入加密竞赛

英国前财政大臣乔治·奥斯本发出直言不讳的警告：英国正在加密竞赛中落后。他将当前局势比作1980年代的「大爆炸」金融改革，认为监管上的迟缓正在让英国在金融科技创新方面失去领先优势。

BREAKING:



🇬🇧 EX-CHANCELLOR GEORGE OSBORNE SAYS U.K. WILL BE "IRRELEVANT" WITHOUT A CRYPTO FRAMEWORK! pic.twitter.com/RSiTieDWgT — Coinvo (@ByCoinvo) August 4, 2025

他抨击英格兰银行对稳定币设下的严格规则，以及模糊不清的政策如何导致人才与资本外流。随着已有12%的英国成年人持有加密货币，奥斯本要求迅速行动的呼声正持续升温。新加坡、香港和阿布扎比等地在加密监管上的领先，也正在加大对英国的压力。

一旦监管立场出现转变，不仅可能扭转市场情绪，也有望让英国成为具竞争力的加密货币中心，进一步推动比特币在欧洲的采用热潮。

比特币（BTC/USD）技术前景：关注是否突破11.5万美元关口

比特币近期从113,000美元反弹至114,650美元，但在关键阻力位115,343美元下方遇阻，该阻力正位于一条下降趋势线附近。该区域至关重要：反弹过程中出现了RSI看涨背离，暗示卖方动能可能正在减弱。

比特币价格图表 – 来源：TradingViewe: Tradingview

在关键阻力位附近出现的K线形态，包括一个小型的射击之星，显示出市场存在犹豫情绪或短期获利了结的迹象。

如果比特币（BTC/USD）日线收于115,343美元上方，这可能确认趋势反转，价格有望上攻至116,912美元甚至118,878美元。但若未能突破该水平，则可能再次下探113,558美元，甚至回测112,178美元。

交易策略：

入场点：等待强势阳线突破115,350美元

目标价1：116,912美元

目标价2：118,878美元

止损位：114,250美元下方

提示：切勿急于进场，务必等待有效突破确认——在趋势线下方出现的不确定K线形态，是一个危险信号。

Bitcoin Hyper 预售金额突破680万美元，代币价格即将上调

比特币原生的 Layer 2 项目 Bitcoin Hyper（$HYPER），由 Solana 虚拟机（SVM）驱动，目前在公开预售中已筹集超过680万美元，达成目标总额7,866,608美元中的6,898,069美元。当前代币价格为0.012525美元，下一阶段的价格即将公布

Bitcoin Hyper 旨在结合比特币的安全性与Solana的高速性能，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）与模因币创建，并实现无缝的BTC跨链桥接。该项目已通过 Consult 审计，专为可扩展性、可信度与简易性而设计。

模因吸引力与实用功能的黄金交叉，使得Bitcoin Hyper成为2025年备受关注的Layer 2新星。随着质押机制、简化的预售流程，以及预计在第一季度全面上线，$HYPER 正在迅速吸引市场目光并获得强劲动能。