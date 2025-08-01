传统金融业低估加密资产潜力 尤其忽视比特币结构性需求

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 1, 2025

资产管理公司 Bitwise 的首席投资官 Matt Hougan 于 7 月 30 日指出，传统金融机构普遍误解了加密资产的创新潜力。

Hougan 认为，传统金融业低估了 比特币（BTC）、稳定币以及更广泛的数字资产生态系统的真正价值，而这些技术具备系统性改善现有金融体系的潜力。

被低估的比特币结构性需求

Hougan 指出，传统金融尤其忽视了比特币的结构性需求。

目前比特币每年新增供应量约 16.5 万枚，而 2023 年通过现货 ETF 的市场需求已超过 50 万枚。这种供需根本性失衡，造就了历史上极具吸引力的风险回报特征。

基于供应限制与机构投资者采用率提升，Hougan 维持其预测——比特币价格有望在 2025 年升至 20 万美元。

与传统金融机构周期性关注不同，加密货币市场正持续搭建长期基础设施，为市场成熟奠定根基。

DeFi 与传统金融的融合

Hougan 还谈及 DeFi（去中心化金融） 的发展。他指出，早期 DeFi 虽存在诸多挑战，但如今已步入 “DeFi 2.0” 阶段，开始与传统金融产生协同效应。

大型金融机构已着手布局区块链技术，例如贝莱德（BlackRock） 和 富兰克林·邓普顿（Franklin Templeton） 已推出基于以太坊的货币市场基金，显示传统金融开始认可加密技术的实际应用价值。

此外，稳定币正成为连接传统金融与加密世界的重要桥梁。

Hougan 最后补充，考虑到市场不可预测性，投资策略应不仅局限于比特币，还需关注多元化的加密资产组合。