[即时] 比特币价格预测：特朗普媒体大举收购BTC 或将重塑市场格局 – 加密货币新闻

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 5, 2025

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特朗普媒体豪掷20亿美元重仓比特币，配套3亿美元BTC期权策略，或将重塑市场格局。深入解析价格预测、技术位与短线交易机会。

特朗普媒体与科技集团（纳斯达克代码：DJT）正式进军加密领域，根据其2025年第二季度财报，目前已持有价值20亿美元的比特币及相关资产。

同时，该公司还启动了一项规模达 3亿美元的BTC期权策略，意在进一步扩大其加密曝险。

这一举动直接将特朗普媒体送入美股持币规模前列公司行列，成为美国上市公司中比特币储备最多的机构之一。

JUST IN: Trump Media buys $2 billion worth of Bitcoin for its treasury. pic.twitter.com/lbPcdoe1od — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 21, 2025

特朗普媒体总资产同比暴增800%，达到31亿美元，主要来自加密金库扩张与机构资本注入。Q2财报首次披露核心媒体业务产生正向经营现金流，达到230万美元，显示财务状况稳定向好。

公司构建了混合型加密投资组合，涵盖现货BTC、比特币ETF、信託等工具，兼顾流动性与长期增值潜力。

市场影响与业务扩张

CEO德文·努尼斯表示，这笔资金将驱动多项产品扩展，包括Truth+串流服务、AI整合，以及潜在推出的Truth Social效用型代币。

同时，特朗普媒体也暗示将进军加密ETF与受管理产品领域，进一步对接机构级需求。

Trump Media just confirmed $2B in Bitcoin holdings + $300M options strategy.

BTC is hovering near $114K after a bearish triangle break.

📉 Rejection at $115.5K = short setup

📈 Break above $117K = bull case reignites#Bitcoin #BTC #Crypto #PricePrediction #TrumpMedia pic.twitter.com/Xf2cb92DXm — Arslan Ali (@forex_arslan) August 3, 2025

特朗普媒体2025年Q2策略要点总结：

资产负债表新增20亿美元BTC及相关证券

3亿美元资金分配至BTC期权策略

总资产达31亿美元，同比增长800%

首次录得正向经营现金流，来自主营媒体业务

计划推出Truth+串流服务与AI整合功能

股价方面：DJT週五收于$16.92，当日下跌3.81%，年初至今跌幅达50%。儘管股价波动剧烈，该公司对加密资产的深度布局可能影响市场情绪并吸引更多机构资金关注BTC。

比特币（BTC/USD）技术面分析与交易观察

在截至撰文时，报价为$113,985，已向下跌破对称三角形结构。4小时图出现三连阴K，类似「三隻乌鸦」（Three Black Crows）形态，暗示空头主导。50期SMA均线目前位于$116,852，成为上方阻力，限制短期反弹空间。

比特币价格走势图 来源：TradingView

RSI指标从超卖区（31.71）回升，但目前仍仅为41.69，尚未出现多头背离讯号。比特币价格正面临114,939美元阻力位，若无法成功突破，可能回测112,043美元，进一步下探至110,065美元。

若BTC在114,900到115,500美元区间遭遇阻力，可考虑进行空单操作，止损设在116,900美元以上，目标看向112,000与110,000美元。若价格收于117,000美元以上，则此空头观点无效。

Bitcoin Hyper预售突破620万美元 价格上涨在即

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个基于比特币原生Layer 2、由Solana虚拟机（SVM）驱动的协议，目前公开预售已筹集超过6,278,761美元，距离总目标21,644,097美元仍有空间。当前代币价格为$0.0115，下一阶段价格即将公布。

该项目致力于结合比特币的安全性与Solana的高速性能，实现快速低成本的智能合约、dApp开发，以及迷因币创建，并支持无缝BTC跨链桥接。项目已通过Consult审计，专为可扩展性、可信度与简洁性设计。

迷因热度与实用价值的黄金交叉，使Bitcoin Hyper成为2025年值得关注的Layer 2项目。凭藉质押机制、简化的预售流程以及预计在第一季度完成的全面上线，$HYPER正快速获得市场认可和用户支持。