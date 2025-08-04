Metaplanet购买463枚比特币 比特币储备总额超过20亿美元

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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Metaplanet又增持了463枚比特币，使其不断增长的比特币储备总量达到17,595枚。

这笔交易于8月4日宣布，是这家在东京上市公司自2024年末启动激进比特币收购战略的一部分。

按当前价格计算，Metaplanet的比特币总持仓价值已超过2612.8亿日元，约合17.8亿美元。但根据市场涨幅，该公司对这些持仓的估值更高，预计市值接近20.2亿美元。

随着公司申请通过优先股筹集36亿美元，其比特币储备进一步扩大

此次最新收购花费Metaplanet约799.5亿日元（合5,440万美元），平均每枚为1,727万日元（合117,420美元）。该公司全部持仓的平均成本为每枚1,485万日元（合101,010美元），显示出显著的未实现收益。

这一举措发生在Metaplanet提交其迄今最具雄心的资本计划仅几天之后。

上周五，该公司注册申请通过发行永久优先股筹集最多5,550亿日元（合36亿美元）。筹集到的资金预计将用于支持其到2027年收购21万枚比特币的长期目标，这一规模将使Metaplanet跻身于与MicroStrategy等企业巨头同一水平。

作为同一份文件的一部分，Metaplanet还提议修改章程，将授权发行股数提高至27.2亿股，并引入两种具有不同风险和转换结构的永久优先股类别。这些变更旨在为公司未来收购比特币的融资提供更大灵活性。

自2024年12月将比特币列为正式业务线以来，Metaplanet一直积极利用资本市场推动其比特币增长

该公司通过股票发行、债券赎回和认股权证行权等方式为比特币收购提供资金。值得注意的是，7月进行的一系列股票发行帮助资助了近期的比特币购买。

Metaplanet还引入了一个名为“BTC收益率”（BTC Yield）的自定义指标，用于追踪每股完全稀释后比特币持有量随时间增长的百分比。截至8月4日的季度，BTC收益率为24.6%，虽低于上一季度的129.4%，但仍保持明显正值。

其他内部指标，如BTC增值（BTC Gain）和以日元计的BTC增值（BTC ¥ Gain），则分别尝试从比特币数量和日元价值两个维度衡量股东获得的价值增益。

在Metaplanet的战略中，每股比特币增长重于股息分配

除了不断积累比特币外，Metaplanet似乎正致力于将自身定位为一个与股东利益一致的比特币投资载体。

其业绩指标侧重于每股比特币持有量的增长，而非短期利润或分红。截至8月4日，其每千股完全稀释后的比特币持有量已增至0.0201枚，高于6月底的0.0161枚。

尽管该公司在国际上尚未达到家喻户晓的地位，但它已成为亚洲最活跃的比特币收购者之一。

其策略与美国企业软件公司MicroStrategy颇为相似，后者通过将资产负债表转化为长期比特币押注而引起市场广泛关注。