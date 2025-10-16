经历在有史以来最差的加密货币崩盘后！比特币现在还值得购买？

最后更新: 十月 16, 2025

近日的崩盘对投资者来说就像一个测试，因为它们未必经得上考验，但并对那些有准备的人来说是一个成功的机会。在这方面，加密市场刚经历了历史上最严重的突击考试，发生在10月10日。这引发了一场无法控制的抛售风潮，并迫使杠杆的解除，动摇了加密金融系统的一些基础。在当天的混乱中，比特币走势弯曲了，但它并没有因此折断，尤其是与许多山寨币相比。虽然在10月15日，其7天数据上仍然下跌了9%。这是否标志着加密之王的终结，还是这枚硬币仍然值得购买？

📉 10.10.2025 tarihinde gerçekleşen #Bitcoin flash crash hareketinin hızlandırılmış görüntüsü.



🩸Bir çok altcoin, bu düşüş sırasında %80’e varan düşüş yaşadı. Bitcoin, 115.000$ seviyesinden 102.000$ seviyesine iğne attı.



Video kaynağı: @Nstr_tj pic.twitter.com/0ASqaKFyAE — Ninja News (@ninjanewsx) October 11, 2025

那么最近的崩盘究竟发生了什么？

在10月10日至11日之间，加密衍生品的单日清算金额创下了最高纪录，24小时内超过190亿美元的头寸被强制平仓，由于中心化和去中心化交易所DEX清算以及投资者解除杠杆押注。这次瀑布效应将比特币从本周早些时候的新高压回至接近100,000美元的低点然后反弹。因川普总统的关税相关新闻和贸易战言论爆发而崩溃，这反过来又促使全球风险厌恶情绪飙升，与加密行业的高杠杆形成冲击。这一组合引来流动性蒸发，保证金召唤来袭，交易所自动去杠杆以防止杠杆头寸的担保品损失。

19 billion United States Dollars got wiped pic.twitter.com/sxk25cQ59r — bishara (@bishara) October 11, 2025

由于其市场较小、流动性较浅且投资者基础对资金压力更敏感，替代币跌幅更大。许多币种的价格下跌超过80%，而有些甚至接近冰冷底部。相比之下，比特币受益于更深的现货和衍生品市场以及越来越多的机构投资者，他们通过交易所交易基金ETF在价格下跌时购买比特币。本月初，现货比特币ETF在价格创新高时录得数十亿美元的资金流入，这表明需求持久，并不会因为一个惨痛的交易阶段而消失，这也是其损失能够相对控制的重要原因之一。

大家应该如何看待比特币跌势？

那么，投资者在这次惊恐后应该买入比特币吗？如果你的时间框架是以年计算，那么答案仍然是肯定的，只要保持纪律。事实上，贸易战的头条新闻已证明不是一蹴而就的；重新施加关税或宏观冲击可能再次给流动性施加压力，并产生一些闪电崩盘的余震。但从长期来看，这并不重要，因为作为投资者，你的优势在于耐心。比特币供应将保持紧张，并且会变得更加紧张。而机构持续累积它。而它仍将是整个加密行业的基石。因此，这次下跌是一个比平常更多买入比特币的机会，前提是你能够承受波动性，并且你的投资时间足够长，以让供应数学和采用趋势在你有利的情况下增长。

Satoshi Nakamoto on Bitcoin's 21 million supply 👇 pic.twitter.com/R7rQBPbXvZ — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 28, 2025

至关重要的是，一直以来所有的崩盘都未触及比特币核心设计，也未以任何方式使其投资论点失效。其供应量仍然按程式设定上限为2100万，且其减半将持续定期降低新发行量，从而数学上随着时间的推移收紧供应。并没有理由怀疑因为崩盘而使采矿变得更容易。在未来也不会变得更容易，因此它的供应将随着时间的推移继续以较慢的速度增长。

