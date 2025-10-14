BTC $111,630.61 -2.50%
ETH $3,965.71 -3.94%
USDT $1.00 0.00%
XRP $2.44 -5.74%
SOL $196.18 -0.38%
TRX $0.31 -3.03%
SHIB $0.000010 -5.09%
Cryptonews 比特币新闻

比特币价格预测：特朗普对中国态度趋软　牛市是否再度启动？-加密货币新闻

bitcoin cryptocurrency 比特币 特朗普 迷因币
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

比特币（BTC/USD）在经历了一个充满地缘政治波动和市场震荡的周末后反弹至 114,700 美元 以上。美国总统特朗普的表态显示中美贸易紧张局势可能出现缓和。

过去 24 小时，比特币上涨 2.67%，从上周低点 109,700 美元 回升，同时全球股市和大宗商品市场也在尝试企稳。

特朗普周日通过社交媒体发声，语气明显偏软：“别担心中国，一切都会好！备受尊敬的习近平主席只是出现了一个小波折。”

美国总统特朗普表示：“美国想帮中国，而不是伤害它。” 这番话出现在他威胁对中国商品征收 100% 关税 的警告仅 48 小时 后——这一极端举措曾引发市场震荡，并导致风险资产和加密货币大规模抛售。

市场回暖，贸易担忧缓解

市场对特朗普态度转变反应迅速：标普 500 在周五大跌 2.7%（自四月以来最大单日跌幅）后回升，香港恒生指数和中国深圳成指也收窄了跌幅。

美中贸易战升级可能对供应链和全球流动性造成更大冲击，但幸运的是，这种极端情况现在看起来可能性降低。

比特币作为应对不确定性的“数字黄金”，似乎从市场情绪改善中获益。随着 ETF 资金流入增加，甚至一些曾观望的大玩家也开始重新入场。一些分析师认为，只要局势保持平稳，比特币有机会重新获得上涨动能。

核心要点：

  • 特朗普语气软化，降低短期贸易战风险。
  • 全球股市企稳，提振加密市场情绪。
  • 比特币短期反弹仍以技术面为主导。

比特币技术面展望：多头瞄准 $122,000

从 K 线图来看，比特币短期仍处于盘整阶段，价格在 $112,700 支撑 与 $116,100 阻力 之间震荡。两小时图显示，比特币正形成一个 看涨旗形，这一结构通常预示回调后的延续性上涨。

技术关键点：

  • 38.2% 斐波那契回撤位 $114,600 继续充当关键支撑/枢轴区。
  • 100周期简单移动平均线（SMA）$117,300 是下一个重要阻力位。

一旦突破 $117,600，将确认新一轮多头行情，目标价位看向 $119,800 和 $122,500，实现上一次跌势的完整回撤。

同时，RSI 已升至 52，暗示在上周触及超卖区后，比特币的上涨动能正在回暖。

近期 K 线出现一系列 长下影线，显示市场存在 积极的抄底买盘，这一形态通常出现在此前的积累阶段，为后续拉升做准备。

如果 $112,700 支撑失守，下行风险仍存在，可能回落至 $111,000–$109,700 区间，这里历来是需求回流的重要区域。

投资者情绪：大涨前的平静？

随着市场紧张情绪缓解，资金重新流入，比特币或许正处于 下一个大行情前的企稳阶段。技术面显示，如果能站稳 $116,000，很可能确认趋势转向，并在接下来的几周内冲向 $122,000。

特朗普态度转软，或足以 安抚市场，让比特币重新站稳脚跟。随着投资者信心回暖，ETF 资金流入企稳，我们不禁开始猜测：这是否意味着 2025 年末的新一轮加密牛市即将开启？

Bitcoin Hyper：比特币在 Solana 上的下一次进化？

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在为比特币生态带来新阶段。虽然 BTC 依旧是安全性的黄金标准，但 Bitcoin Hyper 弥补了比特币一直缺乏的部分：Solana 级别的速度。

作为首个由 Solana 虚拟机（SVM） 驱动的比特币原生 Layer 2，它将比特币的稳定性与 Solana 的高性能框架结合。结果是：闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至 meme 币创建，所有操作都由比特币安全保障。

项目已由 Consult 审计，强调信任与可扩展性，助力采用加速。势头已经强劲：预售已突破 2340 万美元，代币在下一轮涨价前仅售 $0.013105。

随着比特币活跃度上升，对高效 BTC 生态应用 的需求增加，Bitcoin Hyper 脱颖而出，成为连接两大加密生态的桥梁。

如果比特币奠定了基础，Bitcoin Hyper 将让它再次变得 快速、灵活、有趣。

如何购买Bitcoin Hyper简单指南

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,971,600,856,258
-9.4
最热门币种

更多文章

新闻
新 ChatGPT 预测 2025 年底 XRP、狗狗币、PEPE 价格走势
Esther Hui
Esther Hui
2025-10-14 10:56:31
以太坊新闻
BitMine上周五捞底以太币 Tom Lee料股市下月再创新高
Allen Li
Allen Li
2025-10-14 10:24:33
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者