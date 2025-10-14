Garrett Jin团队精准放空比特币 分析指其消息可能来自白宫内部
上周五精准放空比特币、获利逾 1.5 亿美元后，被称为“先知级巨鲸”的 BitForex 前执行长 Garrett Jin 首次打破沉默，就外界传言的“内线交易”事件作出回应。他先强调“操作资金来自客户”，随后又反指“交易所的高杠杆机制”才是市场崩盘的真正祸首。
精准做空时机引爆内线交易疑云
这场风暴的导火线源自上周六凌晨。就在美国总统川普（Donald Trump）宣布对中国商品加征 100% 关税前约半小时，一笔巨额空单精准狙击比特币与以太币，获利超过 1.5 亿美元。
不久之后，链上情报分析师 Eye（@eyeonchains） 发布长文，通过链上数据追踪到这笔交易的幕后操盘者疑似为 Garrett Jin。他更在贴文中列出 Jin 的学术背景与职业经历，并声称其持有逾 50 亿美元比特币资产。
事件原本仅在链圈热议，直到币安创办人赵长鹏（CZ）转发了该贴文并留言“真伪待查，希望有人能交叉验证”，舆论瞬间炸锅。
该文浏览数突破 200 万次，让 Garrett Jin 一夜之间成为全球焦点人物。
现身反击：否认内幕 指责高杠杆
沉默多日后，Garrett Jin 周一在 X 平台现身回应，直接点名 CZ：
“嗨，CZ，谢谢你分享我的个人信息。
我与川普家族或小唐纳·川普毫无关系——这并非内线交易。”
尽管部分分析师（包括链上侦探 ZachXBT）推测操盘者或非 Jin 本人，而是其友人所为，期间更与Eye（@eyeonchains）展开激烈讨论，但 Jin 本人并未完全撇清与该笔交易的关联，仅留下模棱两可的说法：
“那笔资金不是我的，是客户的。我们为他们运营节点并提供洞察。”
然而，这番回应并未平息外界质疑。更讽刺的是，被指与 Jin 相关的 Hyperliquid 账户，同日又开出新空单，根据链上追踪工具 HypurrScan 的记录，他此次投入约 1,600 万美元，以 10 倍杠杆开出比特币空单，名义头寸超过 1.6 亿美元。
能掌握如此时机或非主谋？
由于上述的“机构级“做空交易，令不少受损的投资者纷纷指责Garrett Jin为清算的推手之一，Garrett Jin随后亦反击指”这世上没有这么多阴谋论“。
链上情报分析师 Eye（@eyeonchains）再跟进后发现Garrett Jin可能只是个协助者，在白宫内部有一群加密货币交易员组成的“内线圈”，Hyperliquid 巨鲸们在公告发布前做空所掌握的部分特权情报，正是通过追踪这一圈子而获得的。
据他的消息来源指出，这次所谓“内部情报（alpha）”可能来自两个渠道：
- 中国共产党的外交机构出现的信息泄漏
- 白宫内部正在全力运作的加密货币内线交易圈
分析师 Eye（@eyeonchains）指最初的追踪方向是正确的，但这些交易者获得情报的方式，是通过追踪白宫内线交易圈，而非直接从政府部门获取消息，事情的脉络，比表面看到的更深。
