Garrett Jin团队精准放空比特币 分析指其消息可能来自白宫内部

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 14, 2025

上周五精准放空比特币、获利逾 1.5 亿美元后，被称为“先知级巨鲸”的 BitForex 前执行长 Garrett Jin 首次打破沉默，就外界传言的“内线交易”事件作出回应。他先强调“操作资金来自客户”，随后又反指“交易所的高杠杆机制”才是市场崩盘的真正祸首。

精准做空时机引爆内线交易疑云

这场风暴的导火线源自上周六凌晨。就在美国总统川普（Donald Trump）宣布对中国商品加征 100% 关税前约半小时，一笔巨额空单精准狙击比特币与以太币，获利超过 1.5 亿美元。

不久之后，链上情报分析师 Eye（@eyeonchains） 发布长文，通过链上数据追踪到这笔交易的幕后操盘者疑似为 Garrett Jin。他更在贴文中列出 Jin 的学术背景与职业经历，并声称其持有逾 50 亿美元比特币资产。

Not sure of validity. Hope someone can cross check. https://t.co/SPN26EXtaw — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 12, 2025

事件原本仅在链圈热议，直到币安创办人赵长鹏（CZ）转发了该贴文并留言“真伪待查，希望有人能交叉验证”，舆论瞬间炸锅。

该文浏览数突破 200 万次，让 Garrett Jin 一夜之间成为全球焦点人物。

现身反击：否认内幕 指责高杠杆

沉默多日后，Garrett Jin 周一在 X 平台现身回应，直接点名 CZ：

“嗨，CZ，谢谢你分享我的个人信息。

我与川普家族或小唐纳·川普毫无关系——这并非内线交易。”

You definitively say in your post the Bitcoin whale is Garrett Jin and now in your reply to me say “these are certainly BTC from multiple entities” pic.twitter.com/PqFIWW58ki — ZachXBT (@zachxbt) October 12, 2025

尽管部分分析师（包括链上侦探 ZachXBT）推测操盘者或非 Jin 本人，而是其友人所为，期间更与Eye（@eyeonchains）展开激烈讨论，但 Jin 本人并未完全撇清与该笔交易的关联，仅留下模棱两可的说法：

“那笔资金不是我的，是客户的。我们为他们运营节点并提供洞察。”

然而，这番回应并未平息外界质疑。更讽刺的是，被指与 Jin 相关的 Hyperliquid 账户，同日又开出新空单，根据链上追踪工具 HypurrScan 的记录，他此次投入约 1,600 万美元，以 10 倍杠杆开出比特币空单，名义头寸超过 1.6 亿美元。

能掌握如此时机或非主谋？

由于上述的“机构级“做空交易，令不少受损的投资者纷纷指责Garrett Jin为清算的推手之一，Garrett Jin随后亦反击指”这世上没有这么多阴谋论“。

链上情报分析师 Eye（@eyeonchains）再跟进后发现Garrett Jin可能只是个协助者，在白宫内部有一群加密货币交易员组成的“内线圈”，Hyperliquid 巨鲸们在公告发布前做空所掌握的部分特权情报，正是通过追踪这一圈子而获得的。

据他的消息来源指出，这次所谓“内部情报（alpha）”可能来自两个渠道：

中国共产党的外交机构出现的信息泄漏

白宫内部正在全力运作的加密货币内线交易圈

分析师 Eye（@eyeonchains）指最初的追踪方向是正确的，但这些交易者获得情报的方式，是通过追踪白宫内线交易圈，而非直接从政府部门获取消息，事情的脉络，比表面看到的更深。

Bitcoin Hyper：Solana上比特币的下一代演进？

Bitcoin Hyper（$HYPER）为比特币生态带来全新阶段。虽然BTC仍是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper补足了它一直欠缺的元素：Solana等级的速度。

作为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2，它融合比特币的稳定性与Solana的高效能框架。结果：闪电般的快速、低成本智慧合约、去中心化应用程式，甚至迷因币创作，全数由比特币保障安全。

经Consult审计，该专案强调信任与可扩展性，随着採用率增长而强化。动能已然强劲。销售已超过2,340万美元，在下次涨价前，代币定价仅0.013105美元。

随着比特币活动攀升，以及对高效BTC基础应用程式的需求上升，Bitcoin Hyper脱颖而出，成为连接加密货币两大生态系统的桥樑。

如果比特币奠定了基础，Bitcoin Hyper可能让它重新变得快速、灵活且有趣。