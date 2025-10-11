比特币价格预测：9%回调是为冲向13万美元前的冷静期？

在9%暴跌后，投资者质疑：比特币完了还是在重新蓄力？价格预测指向130,000美元的潜力

作者 Sze Lam 最后更新: 十月 11, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币本周继续下跌，在截至撰文时，跌幅达9%，至110,700美元，此前一波获利了结抹去了上周的大部分涨幅。此举与中美贸易紧张局势再度升温相吻合，引发全球市场风险规避情绪的转变，考验了比特币作为价值储存手段的韧性。

关税引发全球抛售

特朗普总统最新关税威胁将于10月1日生效，重创市场，导致标普500指数下跌2%。比特币与股市的40天相关性攀升至73%，凸显加密货币与更广泛市场情绪的密切联系。

投资者转向传统避险资产寻求安全。黄金上涨1.9%，达到4,018美元——自8月以来的最高水平，而美国国债收益率下降，资金流向防御性资产。尽管比特币被誉为“数字黄金”，但其近期回落表明，目前交易者更倾向于有形的避险资产而非投机性资产。

全球股市因关税担忧普遍下跌。

比特币市值降至2.1万亿美元。

黄金的强势表现强化了整体风险重置。

现货交易量同比下降1.17%，分析师表示，比特币的下一步走势可能取决于即将公布的美国通胀数据和本周晚些时候美联储的指导意见。

机构仍在押注区块链

尽管比特币价格走软，区块链和代币化金融领域的机构活动持续增长。美国交易平台Blue Ocean（服务于Robinhood和Schwab等经纪商）宣布计划将美国股市代币化，将传统股票转化为可24/7交易的数字资产。

这一举措与纳斯达克提议上市代币化ETF相呼应，凸显传统金融正稳步整合区块链技术。分析师表示，这表明对数字资产生态系统的长期信心，即使短期价格调整依然存在。

NEW: Deutsche Bank says Bitcoin could join gold as a central bank reserve asset by 2030.



In its new report “Gold’s Reign, Bitcoin’s Rise,” the bank says a weakening dollar and growing geopolitical risk are reshaping global reserves.



Bitcoin, now hitting new ATH's, and gold, up… pic.twitter.com/NNIKZSzbpW — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 7, 2025

德意志银行的最新报告将比特币与黄金相提并论，指出中央银行目前持有24%的黄金储备——这是自1990年代以来的最高比例。该行认为，到2030年，比特币可能走上类似的储备资产之路。

策略师马里昂·拉博雷写道：“即使比特币仍保持波动且无实物背书，其与黄金等通胀对冲资产的相关性仍在持续增强。”

另一个机构信心的迹象是，纳斯达克上市的Aurelion Treasury宣布建立一个由Tether Gold（XAUT）支持的1.5亿美元储备，成为首个人企业金库。其股票在宣布后飙升19%，反映了投资者对与有形价值挂钩的数字资产的热情。

比特币技术分析：测试108,000美元支撑位

比特币下跌9%，创下自4月以来最陡的单日跌幅，目前价格在关键的108,000美元至110,000美元支撑区间附近徘徊。在日线图上，比特币已跌破短期趋势线，确认市场短期动能发生转变。

相对强弱指数（RSI）为39，表明买方控制力减弱，而MACD转为负值，预示短期下行风险。较大的看跌吞没K线进一步凸显卖压加剧，表明未来几日波动性可能持续。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

在技术层面，如果比特币未能守住108,000美元的支撑位，下一主要支撑位在103,000美元和98,200美元附近——这些区域历史上一直是大量资金积累的区域。相反，若价格反弹突破117,000美元，将消除看跌格局，并为价格恢复至124,000美元铺平道路。

#Bitcoin just plunged 9%, testing the $110K zone — but the chart tells a deeper story. A rebound above $117K could confirm recovery, targeting $124K–$130K.

Lose $108K, and $103K becomes the next key floor.

Bias: short-term caution, medium-term bullish. pic.twitter.com/jFnCHepxCY — Arslan Ali (@forex_arslan) October 10, 2025

目前，只要BTC守住103,000美元的支撑位，更广泛的趋势仍将保持完整。此次调整似乎是健康的周期中盘重置，而非全面反转。随着机构资金流入依然强劲且ETF需求稳定，一旦宏观压力缓解并流动性重返市场，比特币可能重获动能，向126,000美元进发。

新预售Bitcoin Hyper ($HYPER) 结合BTC的安全性与Solana的速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2。其目标是通过启用闪电般的、低成本智能合约、去中心化应用，甚至meme币创建，来扩展BTC生态系统。

该项目通过将BTC无与伦比的安全性与Solana的高性能框架相结合，为全新用例打开了大门，包括无缝BTC桥接和可扩展的dApp开发。

该团队高度重视信任与可扩展性，该项目已由Coinsult审计，以增强投资者对其基础架构的信心。

势头正在迅速积累。预售已突破2300万美元，仅剩有限配额可用。在当前的阶段，HYPER代币价格仅为0.013095美元，随着预售推进，这一价格将逐步上涨。你可以使用加密货币或银行卡在Bitcoin Hyper官方网站购买HYPER代币。