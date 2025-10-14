比特币价格预测：特朗普、BlackRock和Strategy重燃乐观情绪 目标12.2万美元

比特币逼近11.5万美元，Strategy购入2,700万美元、特朗普加入比特币亿万富翁行列，BlackRock 940亿美元ETF推动多头动能。

比特币（BTC/USD）维持在114,770美元附近，週二上涨 0.66%，机构投资者重新进场。全球最大加密货币在週售压后逐步收復失地，受惠于企业买盘重燃以及美中地缘政治压力缓解。

Strategy（全球最大企业比特币持有者）带来最大亮点，在价格跌至 110,000 美元前悄然购入220枚BTC，价值 2,700万美元。儘管波动剧烈，该公司目前持有640,250枚BTC，市值约730亿美元。

这笔最新购入资金来自优先股销售，将Strategy的平均购入价格推升至约74,000美元。分析师视此为信心展现。「大型持有者如Strategy在市场波动中毫不退缩；他们稳固比特币的长期底部」，一位市场策略师向记者表示。

此类稳健的机构布局持续传递信心，维持整体市场结构完整，并为下波潜在涨势定调。

BlackRock的940亿美元ETF强化论点

增添动能的是，黑石集团（BlackRock）执行长Larry Fink在CBS访谈中，将比特币比作黄金，这标誌着他先前怀疑态度的彻底逆转。「加密货币有其角色，就像黄金一样」。

JUST IN: $12 trillion BlackRock CEO Larry Fink says, "There is a role for crypto the same way there is a role for gold."



"This is not a bad asset."

BlackRock的iShares Bitcoin Trust目前管理约940亿美元资产，其中一半投资者为首次客户。此机构与散户需求的组合，正深化比特币的主流足迹，在通胀担忧中强化其「数位黄金」定位。

Fink的背书重燃投资者信心。

散户兴趣正涌现，扩大加密货币市场基础。

比特币的价值储存叙事持续成熟。

华尔街对比特币的日益接纳增添另一层验证，暗示该资产的下阶段採用可能来自寻求稳定与多元化的传统投资组合。

特朗普的BTC持有增添政治分量

在另一个惊人转折中，唐纳德·特朗普总统已成为比特币的最大个人持有者之一。他的公司Trump Media今年早些时候购入价值20亿美元的比特币，透过他41%的股权，让他间接持有约8.7亿美元的权益。

JUST IN: 🇺🇸 Forbes says President Donald Trump "is now one of the largest #bitcoin investors on the planet," owning an estimated $870 million in BTC

此举呼应了MicroStrategy执行长Michael Saylor的策略，将Trump Media转型为比特币国库式公司。自购入以来，比特币价格上涨近6%，反映出政治影响力与加密货币採用之间的契合，正带来日益增长的乐观情绪。

市场观察家如今视此华尔街、美国企业界与政治权力的汇聚，为比特币机构合法性迄今最强烈的信号。

比特币技术格局：多头目标12.2万美元

技术面上，比特币在112,700美元至117,600美元之间的狭窄盘整通道内交易。若突破116,100美元，关键的50%斐波那契回档位，可能引发新一轮多头动能，朝119,800–122,500美元迈进。

RSI处于56，显示买盘力度改善，而下影线则突显持续的低点累积。若阻力持续，BTC可能重新测试111,200美元，那里的强力支撑与23.6%斐波那契回档位相符。

比特币价格图表 – 来源：Tradingview

对短期交易者而言，收盘价突破116,000美元将建立可能的延续格局，而机构持续将每一次回落视为买入机会。随着情绪改善、ETF资金流入稳定，以及宏观紧张局势缓解，比特币迈向12.2万美元的路径可能才刚刚开始。

