尽管迷因币市场仍然低迷！鲸鱼依然买入这3种迷因币

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 23, 2025

尽管整体市场正在欠缺方向，但鲸鱼再次买入这些迷因币，相信可为市场带来一点指引。在过去七天，迷因币市场下降了6.8%，在过去24小时内下降了超过2%，在本周排名最差的类别之一。加上大多数主要的证明币大幅修正，部分下跌超过20%，但这种疲弱并未吓退大持有者。鲸鱼们安静地积累3种代币，这暗示着对下一步行动的增加信心和早期布局。

1. 狗狗币（DOGE）

狗狗币是10月鲸鱼再次购买的其中一种迷因币。该代币在过去24小时内交易平稳，约为0.19美元，显示出买家和卖家之间的犹豫。然而，鲸鱼活动表明暗中正在进行静默的累积。数据显示，自10月中旬以来，有两大组别增加了持有量。持有超过10亿枚狗狗币的钱包从698亿增至713.9亿代币，增长了15.9亿1狗狗币，按当前价格计算约值3.02亿美元。另一组持有1000万到1亿枚狗狗币的鲸鱼则从242.4亿增至244.5亿，增加约2.1亿代币，价值4000万美元，而这些购买潮发生在狗狗币价格下跌超过4%的时期。

此次购买似乎与狗狗币的技术设定一致。在日线图上，狗狗币仍然在一个逐渐缩小的下跌楔形内运行，这种结构通常预示着向上的突破。从当前水平上涨25%可能会将价格推高至接近0.24美元的上边界，潜在开启0.26美元和0.30美元的目标。另外，如果狗狗币跌破0.19美元，回调至0.18美元仍然是可能的，但只有跌破0.17美元才会使价格面临0.14美元附近的更大弱势。此外，由于楔形的下趋势线只有两个明确的触点，因此其强度较弱，如果狗狗币价格下跌并且鲸鱼开始抛售，则容易再次出现下跌潮。

2. Pepe (PEPE)

PEPE在10月的第3星期成为了另一个迷因币巨头的目标。这个代币目前在所有加密货币中排名第51，过去30天内下跌了31%，在过去24小时内交易平稳。但大型持有者似乎正在利用这一平静期买入下跌。数据显示，自10月21日以来，PEPE巨头的持有量从155.62万亿增加到155.84万亿代币，增加了0.22万亿PEPE，按当前价格约为150万美元。

另一方面，在12小时图表上，PEPE刚刚重新获得了0.0000068美元的阻力位。如果价格保持，下一个上行目标位于0.0000097美元和0.000012美元附近，代表着潜在的40%增长。而在10月11日至17日之间，价格创下更低的低点，而RSI创下更高的低点，这是一个通常预示着短期反弹的看涨背离。现时，RSI与价格之间的背离通常预示着可能的趋势反转。如果0.0000063美元突破向下，PEPE可能会跌向0.0000050美元，无效化短期看涨设置。只要0.0000063美元保持，迷因币巨头可能会继续支持PEPE的恢复动作。

3. 无用币 (USELESS)

无用币 (USELESS) 的迷因币大户似乎正在加码，相信在10月结束时，这是这个领域中少数显示出真正实力的代币之一。虽然几乎所有主要的迷因币在过去一周都有修正，但无用币在过去24小时内上涨了4%。在过去30天内也上涨了近82%，证明它仍然吸引着强劲的购买兴趣。这种稳定的上涨似乎得到了大户的支持。在过去的一天里，大户再次在购买，将他们的持有量增加了1.15%，达到2.4772亿个无用币。这是大约281万个代币的增加，以目前每个0.30美元的价格计算，价值约84.3万美元。

现时巨型大户将他们的集体余额扩展了7.9%，达到6.0242亿个无用币。这将是增加约4400万个代币，价值接近1320万美元。在日线图上，无用币正处于一个持续旗形模式内交易。这可能是它吸引大户注意的原因。这个类似频道的模式应该被称为持续模式，因为旗帜结构看起来比柱子长。无论如何，若价格收在0.33美元以上可能会触发突破。而这有可能使价格走向0.46美元、0.59美元，甚至0.80美元，大约140%的上涨，而柱子的预测收益目标高达317%。如果0.25美元失败，下一个支撑位在0.20美元附近，这将使看涨的设置无效。但随着迷因币大户在强劲的技术指标上进行买入，无用币成为少数仍然是买方主导的迷因币。

Bitcoin Hyper (HYPER)

随着主流资产仍未有明确方向，但市场焦点正转向具突破性的Layer2项目，Bitcoin Hyper（HYPER）成为最具代表性的新势力。该项目预售金额已突破2450万美元，并在过去24小时新增50万美元资金，最引人瞩目的，是日前一笔来自单一地址的鲸鱼级大额交易，单笔金额高达31万美元，刷新该项目预售以来的单日个人买入纪录，而于10月6日也录得一笔巨鲸购入超过26万美元，引发广泛关注。投资者普遍认为，这是比特币Layer2技术革命的开端。

Bitcoin Hyper采用Solana虚拟机器（SVM）架构，结合比特币的安全性与Solana的高速效能，使BTC首次具备可程式设计性与跨链应用能力。透过非托管桥接机制，Bitcoin Hyper可实现BTC在Layer2环境中的即时转移与封装，同时保持原链安全性与透明度。此创新让比特币从单纯的价值储存资产，转型为可用于DeFi、NFT、游戏与支付的多功能基础层，开启全新的应用场景。

HYPER代币 预售价格为0.013145美元，并采用三日自动涨价机制，营造稳定的吸资节奏。代币作为整个生态的价值核心，用于支付手续费、桥接费与治理参与，质押年化报酬率高达49%。参与者可同时获得收益与决策权，强化社群驱动的经济结构。根据官方路线图，主网预计于2025年第三季上线，届时将释放完整的流动性与应用潜能。随着Layer2赛道升温，Bitcoin Hyper被视为比特币生态的关键突破点，吸引机构与个人投资者持续进场。

点击这里参与预售