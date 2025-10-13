BTC $115,503.81 3.33%
PEPE重新进入强需求区域！鲸鱼在低位不断累积代币！它能重现超100%涨幅？

PEPE PepeNode Pepe币
PEPE价格在过去24小时内暴跌了24.2%，反映出整体市场的情绪。其价格的急跌紧随比特币的修正以及对迷因币的投机需求减退。然而，尽管出现了剧烈抛售，这枚代币目前位于其历史需求区域附近，吸引了投资者的注意。值得注意的是，这个区域在今年早些时候曾引发过三位数的反弹。

显示出历史需求区反弹潜力

在10月12日晚上，PEPE币价格约为0.000007185美元，显示出在跌破楔形图案后，进行轻微的日内反弹。根据CryptoZee的 X帖文 表示，图表显示出剧烈的破位，随后重新测试了绿色标示的需求区，该区域曾在4月和5月之间引发了123%的激增。该区域介于0.0000055美元和0.0000072美元之间，在之前的修正中持续吸引了强劲的买入兴趣。

与此同时，阻力水平仍集中在 0.0000104美元和0.0000129美元，必须突破才能确认看涨反转。值得注意的是，突破此结构可能为近期走向0.00001450美元和0.00001550美元开启道路。如果这个区域再度出现买入压力，PEPE价格可能会重新获得动能，为未来几次会议中乐观的长期PEPE价格预测奠定基础。

鲸鱼信心增强在下跌时入手

虽然零售情绪降温，但链上数据Lookonchain显示，一位大型投资者在过去一天内购买了超过6000亿枚PEPE币，价值497万美元。该钱包仍持有约100万美元的USDC，这表明如果PEPE价格保持低位，将有进一步累积的潜力。这种积极的累积突显出对PEPE能在市场稳定后重新获得顶尖迷因币地位的信心与日具增。

而且，这些购买通常发生在广泛市场恐惧达到高峰时，这显示出反向乐观情绪。因此，这位鲸鱼的进场可能代表在PEPE价格潜在中期反弹前，一些的早期重新定位。持续的修正使PEPE价格处于其最强历史需求区域的一个关键转折点。价值近500万美元的鲸鱼流入增强了下行压力可能很快会减轻的想法。然而，只有在价格果断重新获得0.0000104美元的水平后，确认的看涨信号才会出现。就目前而言，在这一区域耐心累积对于预期再一次上行恢复阶段的投资者来说似乎是有利的。

进化版PEPE挖矿即赚项目

在原版PEPE的众多未知之数的情况下，投资人开始把目光转到全新预售项目。Pepenode($PEPENODE) 的出现代表了迷因币与功能性经济模型的结合。这款以太坊链上的新币以「Mine-to-Earn」为核心，允许玩家透过购买Miner Nodes建立虚拟挖矿室，并在互动游戏中模拟挖矿过程以赚取代币奖励。这不仅将挖矿概念游戏化，也让迷因文化首次进入可持续生产的模式。

$PEPENODE 的预售年化收益高达22302%，代币以每个以太坊区块产出3,001枚的速度发放，持续两年稳定发行。早期参与者可升级节点、提高产出效率，形成明确的早期奖励优势。这种结构不仅创造高收益机会，也建立强烈的参与感与社群黏性，使Pepenode在迷因市场中脱颖而出。

在代币经济设计方面，$PEPENODE 不仅是单一功能代币，更与平台的活动门票、收益加乘、DAO治理权及质押激励深度绑定。透过阶梯式预售与限额硬顶，项目维持了早期参与者的优势与代币稀缺性，同时也透过排行榜、任务系统与锁仓机制，鼓励用户长期参与、持续挖矿。现阶段每个代币的价格为0.0010962美元，在短短1个月的预售期，项目已成功筹集超过180万美元。

