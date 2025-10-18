BTC $107,000.12 -1.95%
狗狗币价格预测：NASDAQ 消息引发巨量抛压　 暴风雨前的宁静？

Dogecoin 加密货币 比特币 狗狗币 迷因币
Esther Hui
Esther Hui
狗狗币巨鲸正在疯狂抛售，技术面一片血红。现在是否意味着狗狗币的空头行情已无法避免？

就在三天前，House of Doge——由狗狗币基金会及小区支持的项目实体——宣布计划与一家纳斯达克上市公司合并，并即将推出专属金库。

尽管新闻标题看起来偏多，但链上数据却透露出截然不同的信号。

大型持币地址正在迅速撤离仓位。净持仓变动数据显示，市场出现了大规模抛压趋势——鲸鱼钱包在短时间内抛售了 3.6 亿枚 DOGE，价值约 7400 万美元。

这波抛售或与市场整体的闪崩同步发生，但从数据规模来看，狗狗币的独立抛压力度格外明显，难以忽视。

狗狗币价格预测：关键趋势线反弹，整体走势仍偏多头

Dogecoin（DOGE） 刚刚在一条关键趋势线上获得反弹，显示出强劲的买盘支撑力，即使鲸鱼仍在持续出货。

目前代币稳守在 $0.20 区间，交易量一度飙升至流通供应量的 10%。若 DOGE 能成功突破 $0.22 阻力位，这或将成为新一轮主升浪的起点，目标区间可能上看 $0.45 或更高。

dogecoin price chart

不过，如果大户继续抛售，一旦跌破趋势线支撑，DOGE 可能会打开下行空间，目标指向 $0.14 甚至 $0.12。

尽管如此，历史数据显示，狗系代币在多个周期中都曾显著跑赢市场。

如今，一个全新的加密预售项目正在迅速升温 —— Maxi Doge（$MAXI）。这是一个早期阶段的项目，自称是狗狗币的高能兄弟版，由一个全去中心化交易机器人基金支撑。

早期买家正趁其尚未引爆前疯狂进场。

Maxi Doge（$MAXI）：下一代狗狗币，玩法完全不一样

Maxi Doge（$MAXI） 就像给狗狗币打满了 Red Bull，然后一头冲进牛市。

这不仅仅是另一种 Meme 币——它专为 degen 玩家、交易者和 Meme 爱好者 而生，信奉 “要么 All In，要么出局” 的精神。

通过 交易竞赛、社区共振与真实奖励机制，$MAXI 给持币者带来的不只是情绪，而是真正的链上能量与热度驱动。

接下来才是真正疯狂的部分：

25% 的预售资金 将被用于投资其他具爆发潜力的代币项目。

没错，这是真·Degen 操作。任何来自该基金的盈利，都会直接回流到市场营销与合作推广，进一步把 $MAXI 推上更高热度与更广曝光。

截至目前，预售金额已突破 360 万美元，市场动能持续攀升。

想在下一轮涨价前上车，只需前往 Maxi Doge 官方网站，连接你的钱包（例如 Best Wallet）。你可以用 ETH 或 USDT 兑换，也可以直接使用银行卡投资。

立即购买 MAXI

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

