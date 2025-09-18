PEPE鲸鱼从交易所转移2500万美元！分析师：接下来会突破0.000020美元

PEPE价格 已进入转向性阶段，显示出随着积累信号不断浮现，范围收紧。最近的鲸鱼活动为不断增长的叙事增加了权重，大型钱包大规模转移实质代币出交易所。虽然更广泛的前景尚未明确，但长期乐观的迹象已经开始出现。

鲸鱼从Robinhood移至未知钱包

市场消息确认有 2.3 兆PEPE被转移，其价值为2500万美元，并从 Robinhood 移至未知钱包，并且现货成交量信号显示买方控制，引起市场较大关注。根据Whale Alert报导。这类动作通常暗示着从交易所流动性转向潜在持有，与逐步累积阶段一致。如果鲸鱼持续将资产从交易所转移，减少的供应可能成为更高估值的助力。与此同时，现货成交量数据显示买方主导，这表明市场参与者在90天的时间里执行了激进的买入订单。

鲸鱼退出与正面成交量的结合增强了对PEPE币的看涨论点，并提高了其作为顶级迷因币的叙事。此外，将其与三角压缩对齐，累积似乎为突破提供了基础。然而，如果买压减弱而鲸鱼重新将流动性返回交易所，这一布局则存在短期失效的风险。根据其技术图表、鲸鱼转帐和买入主导的CVD都朝着看涨的趋势聚集。近期波动性仍然存在，但长期预测继续强调上行潜力。

PEPE价格将突破其收紧三角形

PEPE在9月17日晚上价格为0.00001091美元，接近其三角整合的下边界。在日线图上，PEPE价格仍然位于一个收窄的三角形结构中，这表明潜在的突破设置。该代币已多次从0.00000914美元的支撑位反弹，这在几个月来一直是关键的底部。同时，向上尝试在0.00001269和0.00001488美元附近遇到拒绝，标志着强烈的阻力带。

$PEPE this price action reminds me of the latter half of 2024. If $BTC legs up, I expect this to go decently higher pic.twitter.com/E8QjIAVbTm — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) September 17, 2025

如果这个迷因币突破0.00001269美元的颈线，牛市可能会推向0.00001488美元的中位数，最终达到预测中的0.00002美元目标。然而，未能维持在0.00001050美元可能会引发重新卖压，回落至0.00000914美元。现时 PEPE价格 预测仍然凸显出更大扩张的潜力，特别是如果积累持续的话。因此，虽然近期模式显示压缩，但长期前景指向如果关键阻力突破则将是牛市延续。总体而言，PEPE价格处于一个关键的转折点，随时可能会迎来看涨的信心。

