一名比特币巨鲸在周末的大规模抛售引发了重大清算，将BTC拖至接近11.3万美元的关键支撑区间。

这名巨鲸在周日卖出了24,000枚比特币，价值27亿美元，几分钟内引发比特币价格暴跌4,000美元。然而，他们仍持有152,874枚比特币，价值超过170亿美元。

根据比特币链上分析师兼Timechain Index创始人Sani的说法，该实体清算了全部24,000枚BTC余额，并将其转入Hyperunite。这些比特币已经超过5年未曾移动。

Sani在X平台上写道，仅在周日当天，就有高达12,000枚BTC被转入Hyperunite交易平台，而这位巨鲸“仍在积极抛售”。

比特币在巨鲸持续抛售下跌破112,700美元

据知名比特币支持者Willy Woo表示，本轮周期中BTC上涨缓慢的原因在于其供应集中在2011年就达到持仓高峰的大型鲸鱼手中。

“他们在10美元或更低的价格买入BTC。如今市场需要超过11万美元的新资金才能消化他们卖出的每一枚BTC。”

这意味着价值差异、供应量以及抛售节奏，对推动比特币价格上涨所需的新资金规模产生了重大影响。

此外，比特币早期持有者（OG）正将BTC兑换为ETH。加密分析师MLM指出，一名巨鲸卖出了18,142枚BTC，价值约20.4亿美元，其中大部分资金流入以太坊。

MLM在X平台写道：“截至目前，这两个实体合计买入了416,598枚ETH（约19.8亿美元），其中275,500枚ETH（约13亿美元）已经被质押。”

与此同时，周四另一名巨鲸卖出了670枚比特币（价值约7600万美元），用来开设ETH的多头仓位。

WhaleWire首席执行官Jacob King在X上表示：“一旦这名巨鲸开始抛售，就引发了恐慌性连锁反应，其他交易员也跟着卖出，从而加剧了暴跌。大部分资金正流入以太坊，20亿美元已买入，13亿美元被质押。”

比特币闪崩——BTC是否还有复苏机会？

截至周日凌晨12:26（美东时间），比特币下跌2.12%，报112,692美元。据CoinMarketCap数据显示，该加密货币一度跌至约110,500美元的低点。

RSI-7指标为40.72，显示出超卖状态，但尚未出现反转信号。

不过，业内观察人士认为，这股下跌动能只是短暂现象，并不代表市场看空。例如，Aike Capital创始人兼加密交易员Alex Krüger在X上写道，一旦短期动能消化，且价格突破113,500至114,000美元区间，比特币将更容易上涨。

另一位加密专家Vijay Boyapati则表示，本轮周期是“历史上最伟大的货币化事件之一”。

“价格停滞是因为一些巨鲸达到了他们的理想目标价后开始抛售。这是健康的过程——他们的供应是有限的，而他们的抛售是比特币实现全面货币化所必需的。”