Fuga massiva: validadores querem abandonar staking de ETH que pode despencar 30%

Maioria dos validadores planeja sair do staking da criptomoeda, com mais de 722 mil solicitações em meio à alta do ETH.

A rede Ethereum enfrenta uma das maiores fugas de validadores da sua história, com 66% dos participantes atuais na fila para abandonar o staking de ETH. De acordo com os dados do Ethereum Validator Queue, mais de 722.933 validadores solicitaram a saída.

Essa movimentação ocorre em um momento de valorização do Ethereum(ETH), o que sugere que muitos investidores desejam realizar lucros em dólar.

Desde o início de julho, o volume de pedidos de desbloqueio de moedas disparou. O tempo de espera para saída varia entre 6 e 11 dias, o que indica a forte pressão no sistema.

O cenário atual lembra janeiro de 2024, quando mais de 500.000 validadores estavam na lista de espera para abandonar o staking. Naquela época, o ETH subiu de US$ 2.200 para US$ 3.500, incentivando muitos investidores a realizarem lucros. Agora, o ether está em torno de US$ 3.600, fortalecendo o mesmo comportamento de venda.

No entanto, analistas como Mike Ermolaev, acreditam que não há demanda, nem institucional, nem de varejo para assimilar esta possível ‘avalhanche’ de vendas.

‘O Ethereum está em um caminho de alta, impulsionado pela consolidação do Bitcoin e pelo movimento das altcoins. No entanto, se o Bitcoin cair e as altcoins não sustentarem a alta, o movimento corretivo aliado a esta forte demanda de venda pode derrubar o ETH em atpe 30%’, disse.

Staking de ETH

Entre maio e junho de 2025, a rede Ethereum viu uma explosão na demanda por staking, com uma fila de entrada de 70.000 usuários em maio que saltou para 400.000 em junho. Porém, esse interesse diminuiu.

Atualmente, há cerca de 350.000 usuários na fila de entrada, praticamente a metade do volume de saída.

Os validadores são fundamentais para a segurança da rede Ethereum, pois validam e propõem novos blocos, garantindo a integridade do sistema após o Merge. O staking, que substituiu a mineração com ASICs, oferece incentivos financeiros por meio de recompensas em ETH

No entanto, a atual fuga pode ter causas variadas, segundo o Validator Queue. Além do desejo de vender ETH e garantir lucros, muitos validadores podem migrar para outras plataformas ou apostar no chamado restaking.

Conforme explica a empresa Everstake, esse movimento interno é parte da estratégia de alguns investidores que buscam retornos maiores ou diversificação.