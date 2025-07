Atenção: 7 criptomoedas que podem cair nesta semana, segundo analistas

Sete ativos digitais podem enfrentar forte desvalorização devido ao desbloqueio de mais de US$ 175 milhões em tokens.

Nesta semana, sete criptomoedas estão prestes cair ao liberar grandes volumes de tokens no mercado. Dessa forma, assim como em eventos anteriores, isso pode causar uma pressão vendedora intensa e derrubar seus preços.

De acordo com dados da Tokenomist, os desbloqueios estão agendados entre 29 de julho e 3 de agosto, o valor total ultrapassa US$ 175 milhões.

SUI (Sui Network) lidera os riscos, com um desbloqueio de US$ 108 milhões, equivalente a 0,85% da oferta circulante, previsto para sexta-feira, 1º de agosto. O impacto financeiro é o maior da semana.

Como blockchain de camada 1 com foco em escalabilidade e uso da linguagem Move, a Sui se destacou entre os projetos Web3. No entanto, a liberação desse volume de tokens pode resultar em queda rápida nos preços, caso não haja demanda suficiente para absorver os ativos.

Optimism (OP) também entra na lista, com um desbloqueio de US$ 21,5 milhões, ou 1,79% da oferta, programado para quinta-feira, 31 de julho.

A rede de segunda camada do Ethereum, que utiliza optimistic rollups para reduzir custos e aumentar a eficiência, tem mostrado força no ecossistema DeFi. Porém, a liberação recorrente de tokens OP pode gerar volatilidade acima do normal, dificultando movimentos consistentes de alta.

Criptomoedas que podem cair

Renzo (REZ) é o caso mais delicado em termos percentuais. Apesar do desbloqueio modesto em valor — US$ 3,9 milhões — ele representa 12,2% da oferta circulante, um dos maiores impactos relativos.

Agendado para quarta-feira, 30 de julho, o desbloqueio pode resultar em forte desvalorização, já que o protocolo de restaking líquido ainda possui liquidez limitada. A liberação pode pressionar o preço para baixo em poucas horas.

Kamino (KMNO) terá liberação de US$ 4,9 milhões, ou 3,49% da oferta, também na terça-feira, 30 de julho. Construído na Solana, o protocolo DeFi da Kamino atrai usuários por oferecer empréstimos e produtos otimizados.

Mas, com livros de ordens mais finos, a pressão de venda pode provocar quedas abruptas, caso os compradores não apareçam em peso no momento do unlock.

dYdX (DYDX), Galxe (GAL) e ZetaChain (ZETA) terão desbloqueios inferiores a US$ 3 milhões cada, com impacto percentual entre 0,5% e 2,6% da oferta.

Em condições normais, esses volumes seriam absorvidos com facilidade. No entanto, se o mercado estiver com liquidez reduzida, mesmo pequenas liberações podem gerar quedas acentuadas de curto prazo.

Traders precisam ter atenção

A plataforma dYdX, por exemplo, mesmo operando em sua própria blockchain baseada no Cosmos SDK, ainda sofre com oscilações relacionadas ao alto uso de derivativos.

Já GAL, que representa tanto a rede de identidade digital Galxe pode sofrer com diminuição do interesse especulativo. O mesmo vale para ZETA, cujo foco em interoperabilidade entre blockchains ainda está em fase de maturação.

Apesar dos fundamentos variados entre os projetos, traders compartilham um ponto em comum nesta semana no Substack sobre o aumento do risco técnico e especulativo por conta dos unlocks.

Em geral, a venda de tokens desbloqueados pressiona os preços, especialmente se não houver grandes novidades ou eventos positivos para equilibrar o fluxo vendedor.

