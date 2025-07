Bitcoin vai cair ou subir? Analista indica níveis-chave para ganhar dinheiro com BTC na semana

Analista da CryptoQuant revela níveis decisivos para comprar ou vender criptomoeda nesta semana e aponta sinais de alta com base em dados técnicos e on-chain.

O preço do Bitcoin segue em fase decisiva com diversos níveis a serem observados para identificar se ele vai cair ou subir nesta semana. Axel Adler Jr., analista da CryptoQuant, identificou níveis cruciais de suporte e resistência que podem determinar se o BTC dispara ou afunda nos próximos dias.

Depois de acertar que o BTC chegaria a US$ 123 mil, Adler agora aposta em uma análise técnica e on-chain para guiar decisões estratégicas.

Na semana passada, o BTC sofreu pressão vendedora e caiu de US$ 120 mil para US$ 114,7 mil. Apesar disso, o preço logo se recuperou para US$ 118 mil, demonstrando força compradora.

Ao fim do período, o ativo permaneceu entre US$ 116 mil e US$ 119 mil, com queda no volume — sinal claro de acúmulo por parte de investidores.

O analista aponta que o suporte imediato fica em US$ 114,7 mil. Dessa forma, perder esse patamar poderá empurrar o BTC para US$ 110 mil. Já o rompimento da resistência em US$ 120,2 mil, com volume crescente, pode abrir espaço para buscar US$ 123 mil e até mesmo US$ 130 mil.

Preço do Bitcoin: momentum e opções apontam consolidação com viés otimista

Adler analisa o momentum de 30 dias, que caiu de +16,8% para +8,6%, revelando desaceleração na tendência de alta. Ainda assim, o indicador segue positivo, indicando que os compradores continuam com vantagem — mesmo que mais cautelosos.

No mercado de opções, o nível de Max Pain subiu de US$ 114 mil para US$ 118 mil, mostrando que os interesses agora se concentram em faixas mais altas. Volumes expressivos de compra em strikes entre US$ 130 mil e US$ 145 mil somaram até 3 milhões de dólares cada, reforçando o cenário otimista.

De acordo com ele, posições de venda (puts) em US$ 95 mil a US$ 105 mil encolheram, indicando que a pressão vendedora perdeu força. Adler destaca que, para uma alta sustentável, o momentum precisa superar novamente os 12% a 15%, o que sinalizaria retomada consistente de valorização.

Olhando para o comportamento on-chain, o analista observa uma queda de 12,7% nos endereços ativos. Dessa forma, o que sugere que muitos usuários optaram por segurar seus BTCs ao invés de negociar. Essa postura é comum em momentos de consolidação e espera por novos gatilhos.

Ao mesmo tempo, houve uma alta de 8,2% na taxa de hash, o que representa aumento na segurança da rede. A saída líquida de 1,9% das exchanges reforça o comportamento de retenção, típico de quem acredita em alta futura.

Indicadores para o preço do Bitcoin

Outro destaque da análise está na evolução do STH MVRV, indicador que mede a rentabilidade dos detentores de curto prazo. Atualmente, ele caiu para o limite superior de desvio padrão, sugerindo que muitos investidores estão prestes a realizar lucros ou já os fizeram recentemente.

Além disso, o fornecimento de BTC por detentores de curto prazo (STH) cresceu em +227 mil moedas, saltando de 4,36 milhões para 4,58 milhões de BTC. Isso pode refletir a entrada de novos investidores ou a movimentação de holders de longo prazo realizando parte de suas posições.

De acordo com Adler, tudo indica que o mercado vive uma fase de equilíbrio entre compradores e vendedores. A capitalização de mercado se manteve estável, os volumes recuaram, e os dados on-chain não mostram euforia nem pânico.

‘O suporte mais forte está em US$ 110 mil, mas perder os US$ 114 mil pode acelerar uma correção. Por outro lado, manter o preço acima de US$ 120 mil, com alta no volume e no momentum, abrirá caminho para testes entre US$ 122 mil e US$ 125 mil. Um rompimento bem-sucedido pode levar o BTC direto para a faixa de US$ 130 mil a US$ 135 mil’, disse.

