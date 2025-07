PayPal aceitará 100 tipos de criptomoedas em transações de pagamentos

Empresa de pagamentos ampliou integração com mercado cripto, cobrando taxas de 0,99% em transações.

A gigante global de pagamentos PayPal lançou um novo método que permite que comerciantes dos EUA aceitem mais de 100 criptomoedas por meio de algumas das maiores carteiras digitais do mercado.

Segundo a empresa, a novidade reduz as taxas em até 90%. O novo serviço, chamado Pay with Crypto, estará disponível para comerciantes dos Estados Unidos ‘nas próximas semanas’, segundo o comunicado oficial.

De acordo com o PayPal, a solução cobre 90% dos US$ 4 trilhões de capitalização do mercado cripto.

Mais de 100 criptomoedas estarão disponíveis, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), BNB, XRP.

Além disso, a plataforma de pagamentos aceitará stablecoins como o Tether (USDT) e USDC, e memecoins populares.

A ferramenta também será compatível com diversas carteiras importantes, ‘com mais integrações a caminho’, disse a empresa em comunicado. Entre elas estão Coinbase, OKX, Binance, Kraken, Phantom, MetaMask e Exodus.

Mais tipos de criptomoedas no Paypal

Assim, com uma taxa promocional de 0,99%, o Paypal afirma que a novidade reduz os custos de transação em até 90% se comparada ao processamento por cartão de crédito internacional.

https://twitter.com/PayPal/status/1949820518615453939

‘Hoje, o Paypal está simplificando o comércio internacional para empreendedores, ao conectar uma combinação sem precedentes de criptomoedas, carteiras digitais e vendedores ao redor do mundo’, declarou a equipe no comunicado.

A ampliação das opções de pagamento traz diversos benefícios aos comerciantes, incluindo atração de mais clientes, expansão global, maior eficiência e velocidade, além de tarifas mais baixas e recompensas em PYUSD armazenado na conta Paypal.

Segundo a empresa, Pay with Crypto ‘alcança uma base global de mais de 650 milhões de usuários de criptoativos’.

PayPal planeja expansão global da solução

Como destacado, o Paypal cobrará uma taxa de 0,99% nas transações realizadas com criptomoedas. Após o primeiro ano promocional, a taxa passará a 1,5%, segundo a Fortune Crypto, que citou o vice-presidente executivo Frank Keller.

Portanto, o valor ainda fica abaixo da média de 1,57% que empresas nos EUA pagaram a operadoras de cartão de crédito em 2024.

Keller explicou que os usuários poderão conectar suas carteiras existentes na página de checkout para concluir a transação.

Dessa forma, a criptomoeda será transferida para uma exchange centralizada ou descentralizada. Isso pode depender da carteira, onde será vendida, convertida em PYUSD e, depois, em dólares norte-americanos, valor que será recebido pelo comerciante.

A empresa planeja levar a funcionalidade a grandes empresas nos EUA e em outros países, mas não definiu um cronograma para isso.

‘Empresas de todos os tamanhos enfrentam enorme pressão ao tentar crescer internacionalmente, desde custos elevados para aceitar pagamentos até integrações complexas’, afirmou Alex Chriss, presidente e CEO do Paypal.

No anúncio, o Paypal destacou que empresas perdem bilhões de dólares por ano com tarifas transfronteiriças.

Com a plataforma aberta do Paypal, as empresas podem aceitar criptomoedas como pagamento, aumentar suas margens, pagar menos taxas, ter acesso quase instantâneo aos valores e ainda crescer fundos em PYUSD com rendimento de 4% ao manter o saldo na conta do Paypal. https://twitter.com/PayPal/status/1947870595950981606

Desse modo, no dia 23 de julho, o PayPal também lançou o PayPal World, uma série de parcerias com cinco carteiras digitais importantes, começando pela interoperabilidade entre PayPal e Venmo.

‘Ao permitir pagamentos cripto internacionais sem barreiras, estamos quebrando obstáculos históricos no comércio global’, afirmou Chriss. ‘Essas inovações não apenas simplificam os pagamentos — elas impulsionam o crescimento dos comerciantes, ampliam as opções dos consumidores e reduzem custos. Esse é o futuro do comércio inclusivo e sem fronteiras’, concluiu.

