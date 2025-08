[Ao vivo] Blockchain Rio começa com elogios ao Pix e à liderança do Brasil no setor cripto

Na abertura do evento, líderes globais afirmam que o país vive uma tempestade perfeita para se tornar referência mundial em ativos digitais e pagamentos com stablecoins.

Blockchain Rio começou nesta quarta-feira (06/08) com discursos fortes sobre inovação e liderança global em criptoativos no Brasil. Executivos da Circle, Binance e Fireblocks colocaram o país no centro das atenções.

Durante a abertura do evento, líderes da indústria cripto reforçaram a posição estratégica do país no cenário internacional.

Daniel Mangabeira, vice-presidente da Circle, afirmou que o país vive uma ‘tempestade perfeita’ para se consolidar como referência em inovação financeira digital.

De acordo com Mangabeira, a combinação entre democracia sólida, mercado dinâmico e necessidade real de proteção contra a inflação torna o Brasil atrativo para empresas e investidores.

‘Esse é o momento certo para aproveitarmos essa janela histórica’, declarou. Mangabeira ressaltou que os ativos digitais, como o USDC, já fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros.

O marco legal dos ativos virtuais, aprovado recentemente, foi outro destaque. Mangabeira vê, na legislação, um passo essencial para amadurecer o ecossistema e criar um ambiente mais transparente.

Além disso, o executivo também elogiou o Pix, classificando o sistema como ‘base perfeita’ para construir soluções financeiras avançadas com alcance global.

‘O desafio agora é usar as stablecoins como uma infraestrutura aberta, transformando o Brasil em catalisador global da transformação financeira’, completou.

Para ele, os ativos digitais não substituem o sistema tradicional, mas expandem e complementam a economia real, com novas formas de financiamento e tokenização de ativos, a exemplo dos ICOs de criptomoedas.

