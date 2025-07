Preço do XRP cai 8% e risco de queda abaixo de US$ 3 aumenta

XRP enfrenta forte pressão vendedora após queda de 8% e pode romper suportes decisivos, aumentando o risco de novas perdas abaixo de US$ 3.

O preço do XRP perdeu cerca de 8% nos últimos 7 dias e agora testa níveis decisivos de suporte. De acordo com dados do Coinmarketcap, o valor da criptomoeda caiu para a faixa de US$ 3,05 a US$ 3,11, após atingir recentemente US$ 3,60.

Desse modo, analistas alertam que, se esse suporte não resistir, a criptomoeda pode despencar para abaixo de US$ 3. Assim, revertendo parte dos ganhos acumulados nas últimas semanas.

De acordo com o analista CryptoPRO, o XRP rompeu um triângulo de nove meses e subiu de US$ 2,20 para US$ 3,60, mas agora enfrenta um momento de consolidação.

A antiga resistência em US$ 3,10 se transformou em uma zona de forte demanda. Se os compradores defenderem essa faixa, o token pode recuperar força e buscar níveis como US$ 3,30 e US$ 3,50.

Suporte do preço do XRP está sob pressão

Já o analista Rai Imran afirmou que o XRP mantém uma linha de suporte frágil em torno de US$ 3,04. Ele destacou que um rompimento abaixo de US$ 3,02 pode levar o preço diretamente a US$ 2,85, sinalizando um movimento de baixa mais profundo.

Além disso, essa avaliação é reforçada pelos dados técnicos: o RSI (Índice de Força Relativa) esfriou após ficar sobrecomprado e o MACD mostra sinais de enfraquecimento da pressão compradora.



A analista Shimaa Crypto apontou que o preço atual de US$ 3,11 ainda está dentro de uma faixa de suporte crítico entre US$ 3,05 e US$ 3,08. Porém, ela alertou que uma quebra abaixo de US$ 2,89 pode abrir caminho para cair até US$ 2,80.

Apesar da pressão vendedora, alguns fatores fundamentais seguem positivos. O analista Xerathul Ventomortis lembrou que as chances de aprovação de um ETF do XRP chegaram a 95%, o que poderia atrair grande demanda institucional.

Além disso, a Ripple está otimista com a possibilidade de trabalhar de forma mais próxima com a nova liderança da SEC.

A empresa continua expandindo suas parcerias globais e desenvolvendo soluções de pagamento com XRP, o que reforça a adoção da criptomoeda. Caso a aprovação do ETF se confirme, o ativo pode retomar força e buscar patamares mais altos no médio prazo.

